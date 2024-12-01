Жил Висенте - Спортинг 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
22 Декабря 2024 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 15-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Спортинг, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Спортинг
Лиссабон
|42
|вр
|Эндрю да Силва Вентура
|2
|зщ
|Зе Карлуш
|23
|зщ
|Жозуэ
|26
|зщ
|Рубен Фернандеш
|57
|зщ
|Сандру Круш
|24
|пз
|Роман Гбане
|10
|пз
|Канья Фудзимото
|19
|нп
|Санти Гарсия
|77
|нп
|Хорди Мбула
|71
|нп
|Фелиш Коррея
|9
|нп
|Jorge Aguirre
|1
|вр
|Франко Израэль
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|6
|зщ
|Зено Дебаст
|21
|зщ
|Джени Катамо
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|2
|пз
|Матеус Рейс
|52
|пз
|Жоау Симойнш
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|57
|пз
|Джовани Кенда
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
|Жоау Перейра
История личных встреч
|12.04.2024
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|0 : 4
|04.12.2023
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|3 : 1
|05.04.2023
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 0
|30.09.2022
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|3 : 1
|01.05.2022
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|4 : 1
|18.12.2021
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|0 : 3
|10.02.2021
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 2
|29.10.2020
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|3 : 1
|01.07.2020
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 1
|04.12.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 2-й тур
|0 : 2
|14.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|0 : 1
|07.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|2 : 1
|02.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|4 : 0
|24.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 2
|08.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|3 : 2
|18.12.2024
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
|14.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|3 : 2
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|05.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|2 : 1
|30.11.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|14
|36
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|14
|35
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|14
|34
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|14
|27
|5
|Брага
|14
|25
|6
|Витория Гимарайнш
|14
|22
|7
|Каза Пия
|15
|20
|8
|Морейренсе
|14
|20
|9
|Фамаликан
|15
|19
|10
|Жил Висенте
|14
|16
|11
|Риу Аве
|14
|16
|12
|Эшторил
|14
|14
|13
|АВС
|15
|13
|14
|Эштрела
|14
|12
|15
|Насьонал
|14
|12
| 16
Стыковая зона
|Фаренсе
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Боавишта
|15
|12
| 18
Зона вылета
|Арока
|15
|11