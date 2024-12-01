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Жил Висенте - Спортинг 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
22 Декабря 2024 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 15-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
Жил Висенте
Спортинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Спортинг, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Спортинг
Лиссабон
42 Бразилия вр Эндрю да Силва Вентура
2 Португалия зщ Зе Карлуш
23 Португалия зщ Жозуэ
26 Португалия зщ Рубен Фернандеш
57 Португалия зщ Сандру Круш
24 Кот-д'Ивуар пз Роман Гбане
10 Япония пз Канья Фудзимото
19 Испания нп Санти Гарсия
77 Испания нп Хорди Мбула
71 Португалия нп Фелиш Коррея
9 Испания нп Jorge Aguirre
1 Уругвай вр Франко Израэль
72 Португалия зщ Эдуарду Куарежма
6 Бельгия зщ Зено Дебаст
21 Мозамбик зщ Джени Катамо
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
2 Бразилия пз Матеус Рейс
52 Португалия пз Жоау Симойнш
42 Дания пз Мортен Юльманн
57 Португалия пз Джовани Кенда
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
Португалия Жоау Перейра
История личных встреч
12.04.2024 Португалия — Примейра 29-й тур Жил Висенте0 : 4Спортинг
04.12.2023 Португалия — Примейра 12-й тур Спортинг3 : 1Жил Висенте
05.04.2023 Португалия - Примейра 25-й тур Жил Висенте0 : 0Спортинг
30.09.2022 Португалия - Примейра 8-й тур Спортинг3 : 1Жил Висенте
01.05.2022 Португалия - Примейра 32-й тур Спортинг4 : 1Жил Висенте
18.12.2021 Португалия - Примейра 15-й тур Жил Висенте0 : 3Спортинг
10.02.2021 Португалия - Примейра 18-й тур Жил Висенте1 : 2Спортинг
29.10.2020 Португалия - Примейра 1-й тур Спортинг3 : 1Жил Висенте
01.07.2020 Португалия - Примейра 29-й тур Спортинг2 : 1Жил Висенте
04.12.2019 Португалия - Кубок лиги Группа C. 2-й тур Жил Висенте0 : 2Спортинг
14.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур 0 : 1Жил Висенте
07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Жил Висенте2 : 1
02.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур 4 : 0Жил Висенте
24.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала 0 : 2Жил Висенте
08.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур 3 : 2Жил Висенте
18.12.2024 Кубок Португалии 1/8 финала Спортинг2 : 1 ДВ
14.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур Спортинг3 : 2
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 1Спортинг
05.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур 2 : 1Спортинг
30.11.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Спортинг0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1436
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика1435
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1434
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара1427
5 Брага1425
6 Витория Гимарайнш1422
7 Каза Пия1520
8 Морейренсе1420
9 Фамаликан1519
10 Жил Висенте1416
11 Риу Аве1416
12 Эшторил1414
13 АВС1513
14 Эштрела1412
15 Насьонал1412
16
Стыковая зона
Фаренсе1512
17
Зона вылета
Боавишта1512
18
Зона вылета
Арока1511

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