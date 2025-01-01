02:16 ()
Свернуть список

Фулхэм - Манчестер Юнайтед 26 Января прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
26 Января 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Фулхэм
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Манчестер Юнайтед, которое состоится 26 Января 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 Германия вр Бернд Лено
21 Бельгия зщ Тимоти Кастань
5 Дания зщ Йоаким Андерсен
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
33 США зщ Энтони Робинсон
20 Сербия пз Саша Лукич
16 Норвегия пз Сандер Берге
32 Англия пз Эмиль Смит-Роу
8 Уэльс нп Гарри Уилсон
17 Нигерия нп Алекс Айуоби
7 Мексика нп Рауль Хименес
24 Камерун вр Андре Онана
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
5 Англия зщ Гарри Магуайр
6 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
20 Португалия зщ Диогу Дало
25 Уругвай пз Мануэль Угарте
37 Англия пз Кобби Майну
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
16 Кот-д'Ивуар нп Амад Диалло
9 Дания нп Расмус Хойлунд
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
16.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Фулхэм
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Манчестер Юнайтед1 : 2Фулхэм
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Фулхэм0 : 1Манчестер Юнайтед
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1Фулхэм
19.03.2023 Кубок Англии 1/4 финала Манчестер Юнайтед3 : 1Фулхэм
13.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Фулхэм1 : 2Манчестер Юнайтед
18.05.2021 Англия - Премьер-лига 37-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1Фулхэм
20.01.2021 Англия - Премьер-лига 18-й тур Фулхэм1 : 2Манчестер Юнайтед
09.02.2019 Англия - Премьер-лига 26-й тур Фулхэм0 : 3Манчестер Юнайтед
08.12.2018 Англия - Премьер-лига 16-й тур Манчестер Юнайтед4 : 1Фулхэм
18.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур 0 : 2Фулхэм
14.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур 3 : 2Фулхэм
09.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Фулхэм4 : 1
05.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Фулхэм2 : 2
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Фулхэм2 : 2
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1
19.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур Манчестер Юнайтед1 : 3
16.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Манчестер Юнайтед3 : 1
12.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 1 : 1 3 : 5Манчестер Юнайтед
05.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур 2 : 2Манчестер Юнайтед
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура АПЛ: «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2253
2
Лига чемпионов
Арсенал2347
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2344
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2341
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед2341
6 Челси2340
7 Борнмут2340
8 Астон Вилла2236
9 Брайтон энд Хоув Альбион2334
10 Фулхэм2233
11 Брентфорд2228
12 Кристал Пэлас2227
13 Манчестер Юнайтед2226
14 Вест Хэм Юнайтед2226
15 Тоттенхэм Хотспур2224
16 Эвертон2223
17 Вулверхэмптон2316
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2316
19
Зона вылета
Лестер Сити2214
20
Зона вылета
Саутгемптон236

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close