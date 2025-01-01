Фулхэм - Манчестер Юнайтед 26 Января прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
26 Января 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Манчестер Юнайтед, которое состоится 26 Января 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|1
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|20
|пз
|Саша Лукич
|16
|пз
|Сандер Берге
|32
|пз
|Эмиль Смит-Роу
|8
|нп
|Гарри Уилсон
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|7
|нп
|Рауль Хименес
|24
|вр
|Андре Онана
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|20
|зщ
|Диогу Дало
|25
|пз
|Мануэль Угарте
|37
|пз
|Кобби Майну
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|16
|нп
|Амад Диалло
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
Главные тренеры
|Марку Силва
|Рубен Аморим
История личных встреч
|16.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 2
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|19.03.2023
|Кубок Англии
|1/4 финала
|3 : 1
|13.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|18.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|20.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|09.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 3
|08.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 1
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 2
|09.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|4 : 1
|05.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 2
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
|19.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 3
|16.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 1
|12.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 1 3 : 5
|05.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура АПЛ: «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|22
|53
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|23
|47
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|23
|44
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|23
|41
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|41
|6
|Челси
|23
|40
|7
|Борнмут
|23
|40
|8
|Астон Вилла
|22
|36
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|23
|34
|10
|Фулхэм
|22
|33
|11
|Брентфорд
|22
|28
|12
|Кристал Пэлас
|22
|27
|13
|Манчестер Юнайтед
|22
|26
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|26
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|22
|24
|16
|Эвертон
|22
|23
|17
|Вулверхэмптон
|23
|16
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|23
|16
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|22
|14
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|23
|6