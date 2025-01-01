Лацио - Фиорентина 26 Января прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
26 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 22-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Фиорентина, которое состоится 26 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Фиорентина
Флоренция
|94
|вр
|Иван Проведель
|23
|зщ
|Эльсеид Хюсай
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|3
|зщ
|Лука Пеллегрини
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|6
|пз
|Николо Ровелла
|18
|нп
|Густав Исаксен
|19
|нп
|Булайе Диа
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|11
|нп
|Валентин Кастельянос
|43
|вр
|Давид де Хеа
|2
|зщ
|Додо
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|6
|зщ
|Лука Раньери
|21
|пз
|Робин Госенс
|29
|пз
|Ясин Адли
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|23
|пз
|Андреа Кольпани
|90
|пз
|Майкл Фолоруншо
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
|20
|нп
|Мойзе Кин
Главные тренеры
|Марко Барони
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|22.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 1
|26.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|30.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|29.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 20-й тур
|1 : 1
|10.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 9-й тур
|0 : 4
|05.02.2022
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 3
|27.10.2021
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|08.05.2021
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 0
|06.01.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|27.06.2020
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 1
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|3 : 1
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|0 : 3
|10.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|2 : 0
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 1
|13.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 1
|04.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 3
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 2
|23.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|22
|53
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|20
|47
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|22
|46
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|21
|39
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|22
|37
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Болонья
|20
|33
|7
|Фиорентина
|20
|33
|8
|Милан
|20
|31
|9
|Рома
|21
|27
|10
|Торино
|22
|26
|11
|Удинезе
|21
|26
|12
|Дженоа
|21
|23
|13
|Комо
|22
|22
|14
|Кальяри
|22
|21
|15
|Лечче
|21
|20
|16
|Парма
|21
|20
|17
|Эмполи
|21
|20
| 18
Зона вылета
|Верона
|21
|19
| 19
Зона вылета
|Венеция
|21
|15
| 20
Зона вылета
|Монца
|21
|13