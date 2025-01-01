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Лацио - Фиорентина 26 Января прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
26 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 22-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Лацио
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Фиорентина, которое состоится 26 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Фиорентина
Флоренция
94ИталияврИван Проведель
23АлбаниязщЭльсеид Хюсай
34ИспаниязщМарио Хила
13ИталиязщАлессио Романьоли
3ИталиязщЛука Пеллегрини
8ФранцияпзМаттео Гендузи
6ИталияпзНиколо Ровелла
18ДаниянпГустав Исаксен
19СенегалнпБулайе Диа
10ИталиянпМаттиа Дзакканьи
11АргентинанпВалентин Кастельянос
43ИспанияврДавид де Хеа
2Бразилиязщ Додо
15ИталиязщПьетро Комуццо
6ИталиязщЛука Раньери
21ГерманияпзРобин Госенс
29ФранцияпзЯсин Адли
8ИталияпзРоландо Мандрагора
23ИталияпзАндреа Кольпани
90ИталияпзМайкл Фолоруншо
10ИсландиянпАльберт Гудмундссон
20ИталиянпМойзе Кин
Главные тренеры
ИталияМарко Барони
ИталияРаффаэле Палладино
История личных встреч
22.09.2024Италия — Серия А5-й турФиорентина2 : 1Лацио
26.02.2024Италия - Серия А26-й турФиорентина2 : 1Лацио
30.10.2023Италия - Серия А10-й турЛацио1 : 0Фиорентина
29.01.2023Италия - Серия АСерия А. 20-й турЛацио1 : 1Фиорентина
10.10.2022Италия - Серия АСерия А. 9-й турФиорентина0 : 4Лацио
05.02.2022Италия - Серия А24-й турФиорентина0 : 3Лацио
27.10.2021Италия - Серия А10-й турЛацио1 : 0Фиорентина
08.05.2021Италия - Серия А35-й турФиорентина2 : 0Лацио
06.01.2021Италия - Серия А16-й турЛацио2 : 1Фиорентина
27.06.2020Италия - Серия А28-й турЛацио2 : 1Фиорентина
23.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 7-й турЛацио3 : 1
19.01.2025Италия — Серия А21-й тур0 : 3Лацио
10.01.2025Италия — Серия А20-й турЛацио1 : 1
05.01.2025Италия — Серия А19-й тур2 : 0Лацио
28.12.2024Италия — Серия А18-й турЛацио1 : 1
19.01.2025Италия — Серия А21-й турФиорентина1 : 1
13.01.2025Италия — Серия А20-й тур2 : 1Фиорентина
04.01.2025Италия — Серия А19-й турФиорентина0 : 3
29.12.2024Италия — Серия А18-й тур2 : 2Фиорентина
23.12.2024Италия — Серия А17-й турФиорентина1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2253
2
Лига чемпионов
Интер М2047
3
Лига чемпионов
Аталанта2246
4
Лига чемпионов
Лацио2139
5
Лига Европы
Ювентус2237
6
Квалификация Лиги конференций
Болонья2033
7 Фиорентина2033
8 Милан2031
9 Рома2127
10 Торино2226
11 Удинезе2126
12 Дженоа2123
13 Комо2222
14 Кальяри2221
15 Лечче2120
16 Парма2120
17 Эмполи2120
18
Зона вылета
Верона2119
19
Зона вылета
Венеция2115
20
Зона вылета
Монца2113

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