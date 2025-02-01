Монца - Верона 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
01 Февраля 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 23-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Верона, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Ю-Пауэр (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монца
Монца
Верона
Верона
|30
|вр
|Стефано Турати
|13
|зщ
|Педру Перейра
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|22
|зщ
|Тьяго Паласиос
|8
|пз
|Кацпер Урбаньски
|12
|пз
|Стефано Сенси
|84
|нп
|Патрик Чиурриа
|10
|нп
|Джанлука Капрари
|37
|нп
|Андреа Петанья
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|27
|зщ
|Павел Давидович
|42
|зщ
|Диего Коппола
|87
|зщ
|Даниэле Гиларди
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|12
|зщ
|Домагой Брадарич
|6
|пз
|Реда Белахьяне
|25
|пз
|Суат Сердар
|31
|нп
|Томаш Суслов
|9
|нп
|Амин Сарр
|35
|нп
|Даниэль Москера
Главные тренеры
|Сальваторе Боккетти
|Паоло Дзанетти
История личных встреч
|21.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 3
|11.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 3
|12.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 26-й тур
|1 : 1
|06.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 13-й тур
|2 : 0
|27.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|2 : 0
|18.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|3 : 1
|13.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 1
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 1
|27.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|0 : 3
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 0
|04.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|30.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|22
|53
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|21
|50
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|22
|46
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|22
|39
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|22
|37
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|21
|36
|7
|Милан
|21
|34
|8
|Болонья
|21
|34
|9
|Рома
|22
|30
|10
|Дженоа
|22
|26
|11
|Торино
|22
|26
|12
|Удинезе
|22
|26
|13
|Комо
|22
|22
|14
|Эмполи
|22
|21
|15
|Кальяри
|22
|21
|16
|Лечче
|22
|20
|17
|Верона
|22
|20
| 18
Зона вылета
|Парма
|22
|20
| 19
Зона вылета
|Венеция
|22
|16
| 20
Зона вылета
|Монца
|22
|13