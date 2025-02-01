00:56 ()
Онлайн трансляции
Пятница 31 января
Суббота 01 февраля
Свернуть список

Монца - Верона 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
01 Февраля 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 23-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Монца
Верона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Верона, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Ю-Пауэр (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Верона
Верона
30ИталияврСтефано Турати
13ПортугалиязщПедру Перейра
44ИталиязщАндреа Карбони
4ИталиязщАрмандо Иццо
77ГрециязщГиоргос Кирьякопулос
22АргентиназщТьяго Паласиос
8ПольшапзКацпер Урбаньски
12ИталияпзСтефано Сенси
84ИталиянпПатрик Чиурриа
10ИталиянпДжанлука Капрари
37ИталиянпАндреа Петанья
1ИталияврЛоренцо Монтипо
27ПольшазщПавел Давидович
42ИталиязщДиего Коппола
87ИталиязщДаниэле Гиларди
38БельгиязщДжексон Тчатчуа
12ХорватиязщДомагой Брадарич
6ФранцияпзРеда Белахьяне
25ГерманияпзСуат Сердар
31СловакиянпТомаш Суслов
9ШвециянпАмин Сарр
35КолумбиянпДаниэль Москера
Главные тренеры
ИталияСальваторе Боккетти
ИталияПаоло Дзанетти
История личных встреч
21.10.2024Италия — Серия А8-й турВерона0 : 3Монца
11.02.2024Италия - Серия А24-й турМонца0 : 0Верона
05.11.2023Италия - Серия А11-й турВерона1 : 3Монца
12.03.2023Италия - Серия АСерия А. 26-й турВерона1 : 1Монца
06.11.2022Италия - Серия АСерия А. 13-й турМонца2 : 0Верона
27.01.2025Италия — Серия А22-й тур2 : 0Монца
18.01.2025Италия — Серия А21-й тур3 : 1Монца
13.01.2025Италия — Серия А20-й турМонца2 : 1
05.01.2025Италия — Серия А19-й турМонца1 : 2
28.12.2024Италия — Серия А18-й тур2 : 1Монца
27.01.2025Италия — Серия А22-й тур1 : 1Верона
19.01.2025Италия — Серия А21-й турВерона0 : 3
12.01.2025Италия — Серия А20-й тур2 : 0Верона
04.01.2025Италия — Серия А19-й турВерона0 : 0
30.12.2024Италия — Серия А18-й тур2 : 3Верона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2253
2
Лига чемпионов
Интер М2150
3
Лига чемпионов
Аталанта2246
4
Лига чемпионов
Лацио2239
5
Лига Европы
Ювентус2237
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина2136
7 Милан2134
8 Болонья2134
9 Рома2230
10 Дженоа2226
11 Торино2226
12 Удинезе2226
13 Комо2222
14 Эмполи2221
15 Кальяри2221
16 Лечче2220
17 Верона2220
18
Зона вылета
Парма2220
19
Зона вылета
Венеция2216
20
Зона вылета
Монца2213

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close