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Фортуна - Ульм 1846 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
01 Февраля 2025 года в 15:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 20-й тур
Фортуна
Ульм 1846

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Ульм 1846, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Ульм 1846
Ульм
История личных встреч
25.08.2024Германия — Вторая Бундеслига3-й турУльм 18461 : 2Фортуна
30.10.2018Кубок Германии2-й раундУльм 18461 : 5Фортуна
25.01.2025Германия — Вторая Бундеслига19-й тур2 : 3Фортуна
17.01.2025Германия — Вторая Бундеслига18-й турФортуна2 : 2
20.12.2024Германия — Вторая Бундеслига17-й турФортуна2 : 5
14.12.2024Германия — Вторая Бундеслига16-й тур1 : 1Фортуна
08.12.2024Германия — Вторая Бундеслига15-й турФортуна5 : 0
26.01.2025Германия — Вторая Бундеслига19-й турУльм 18465 : 1
18.01.2025Германия — Вторая Бундеслига18-й тур2 : 1Ульм 1846
21.12.2024Германия — Вторая Бундеслига17-й тур0 : 0Ульм 1846
14.12.2024Германия — Вторая Бундеслига16-й турУльм 18461 : 1
07.12.2024Германия — Вторая Бундеслига15-й тур3 : 2Ульм 1846
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург1934
2
Повышение
Кёльн1934
3
Плей-офф за повышение
Магдебург1932
4 Кайзерслаутерн1932
5 Ганновер-961931
6 Падерборн 071931
7 Фортуна1930
8 Карлсруэ2030
9 Эльверсберг2029
10 Нюрнберг2028
11 Дармштадт 982025
12 Герта1925
13 Шальке-041924
14 Пройссен Мюнстер1920
15 Гройтер Фюрт1920
16
Стыковая зона
Ульм 18461917
17
Зона вылета
Айнтрахт Б1915
18
Зона вылета
Ян1911

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