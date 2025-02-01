02:56 ()
Свернуть список

Морейренсе - Брага 03 Февраля прямая трансляция

Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
03 Февраля 2025 года в 21:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 20-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Морейренсе
Брага

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Брага, которое состоится 03 Февраля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Брага
Брага
40 Бразилия вр Кевин
76 Португалия зщ Диниш Пинту
26 Бразилия зщ Маракас
44 Бразилия зщ Marcelo
15 Португалия зщ Леонарду Бута
6 Португалия пз Рубен Рамуш
80 Гана пз Лоуренс Офори
11 Бразилия пз Алан де Соуза
31 Бразилия пз Мадсон
21 Португалия нп Педру Сантуш
9 Экваториальная Гвинея нп Луис Нлаво
91 Чехия вр Лукаш Горничек
2 Испания зщ Виктор Гомес
26 Германия зщ Брайт Арри-Мби
4 Мали зщ Сику Ньякате
55 Португалия зщ Франсишку Шиссумба
6 Бразилия пз Витор Карвальо
29 Франция пз Жан-Батист Горби
20 Испания пз Исмаэль Гарби
21 Португалия пз Рикарду Орта
7 Португалия нп Брума
39 Испания нп Фран Наварро
Главные тренеры
Португалия Карлуш Карвальял
История личных встреч
25.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур Брага3 : 1Морейренсе
04.02.2024 Португалия — Примейра 20-й тур Брага1 : 0Морейренсе
09.09.2023 Португалия — Примейра 3-й тур Морейренсе2 : 3Брага
10.11.2022 Кубок Португалии 1/16 финала Брага2 : 1Морейренсе
30.01.2022 Португалия - Примейра 20-й тур Брага2 : 0Морейренсе
20.08.2021 Португалия - Примейра 3-й тур Морейренсе2 : 3Брага
14.05.2021 Португалия - Примейра 33-й тур Брага2 : 1Морейренсе
01.02.2021 Португалия - Примейра 16-й тур Морейренсе0 : 4Брага
29.01.2020 Португалия - Примейра 18-й тур Морейренсе1 : 2Брага
11.08.2019 Португалия - Примейра 1-й тур Брага3 : 1Морейренсе
24.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур 1 : 0Морейренсе
19.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур Морейренсе0 : 0
12.01.2025 Кубок Португалии 1/8 финала 1 : 0Морейренсе
04.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур Морейренсе1 : 1
28.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур 2 : 2Морейренсе
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Брага1 : 0
26.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Брага3 : 0
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур 2 : 1Брага
19.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур 0 : 1Брага
15.01.2025 Кубок Португалии 1/8 финала Брага2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2050
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика1941
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1941
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1937
5 Санта-Клара2035
6 Каза Пия2030
7 Витория Гимарайнш2029
8 Эшторил2027
9 Фамаликан2024
10 Риу Аве1923
11 Морейренсе1923
12 Жил Висенте2022
13 Арока2022
14 Насьонал2019
15 АВС2018
16
Стыковая зона
Эштрела1917
17
Зона вылета
Фаренсе2015
18
Зона вылета
Боавишта2012

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close