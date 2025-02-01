Морейренсе - Брага 03 Февраля прямая трансляция
Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
03 Февраля 2025 года в 21:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 20-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Брага, которое состоится 03 Февраля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Брага
Брага
|40
|вр
|Кевин
|76
|зщ
|Диниш Пинту
|26
|зщ
|Маракас
|44
|зщ
|Marcelo
|15
|зщ
|Леонарду Бута
|6
|пз
|Рубен Рамуш
|80
|пз
|Лоуренс Офори
|11
|пз
|Алан де Соуза
|31
|пз
|Мадсон
|21
|нп
|Педру Сантуш
|9
|нп
|Луис Нлаво
|91
|вр
|Лукаш Горничек
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|26
|зщ
|Брайт Арри-Мби
|4
|зщ
|Сику Ньякате
|55
|зщ
|Франсишку Шиссумба
|6
|пз
|Витор Карвальо
|29
|пз
|Жан-Батист Горби
|20
|пз
|Исмаэль Гарби
|21
|пз
|Рикарду Орта
|7
|нп
|Брума
|39
|нп
|Фран Наварро
Главные тренеры
|Карлуш Карвальял
История личных встреч
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|3 : 1
|04.02.2024
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 0
|09.09.2023
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 3
|10.11.2022
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 1
|30.01.2022
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|2 : 0
|20.08.2021
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 3
|14.05.2021
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 1
|01.02.2021
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|0 : 4
|29.01.2020
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 2
|11.08.2019
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|3 : 1
|24.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|19.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 0
|12.01.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 0
|04.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 1
|28.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 0
|26.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 0
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
|19.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 1
|15.01.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|20
|50
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|19
|41
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|19
|41
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|19
|37
|5
|Санта-Клара
|20
|35
|6
|Каза Пия
|20
|30
|7
|Витория Гимарайнш
|20
|29
|8
|Эшторил
|20
|27
|9
|Фамаликан
|20
|24
|10
|Риу Аве
|19
|23
|11
|Морейренсе
|19
|23
|12
|Жил Висенте
|20
|22
|13
|Арока
|20
|22
|14
|Насьонал
|20
|19
|15
|АВС
|20
|18
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|19
|17
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|20
|15
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|20
|12