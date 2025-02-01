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Риу Аве - Порту 03 Февраля прямая трансляция

Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
03 Февраля 2025 года в 23:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 20-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
Риу Аве
Порту

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Порту, которое состоится 03 Февраля 2025 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Порту
Порту
1 Польша вр Цезарий Мишта
23 Аргентина зщ Francisco Petrasso
3 Греция зщ Андреас Нтои
17 Греция пз Мариус Врусаи
98 Англия пз Омар Ричардс
34 Турция пз Демир Тыкназ
16 Коста-Рика пз Брандон Агилера
19 Португалия пз Кику Бондозу
80 Германия нп Оле Польман
11 Португалия нп Тьягу Мораиш
9 Бразилия нп Клэйтон
99 Португалия вр Диогу Кошта
23 Португалия зщ Жоау Мариу
3 Португалия зщ Тьягу Джало
4 Бразилия зщ Отавио
74 Португалия зщ Франсишку Моура
15 Португалия пз Васку Соуза
22 Аргентина пз Алан Варела
70 Португалия пз Гонсалу Боржеш
10 Португалия пз Фабиу Виейра
7 пз William Gomes
27 Швеция нп Дениз Гюль
Главные тренеры
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
Аргентина Мартин Ансельми
История личных встреч
24.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур Порту2 : 0Риу Аве
03.02.2024 Португалия — Примейра 20-й тур Порту0 : 0Риу Аве
28.08.2023 Португалия — Примейра 3-й тур Риу Аве1 : 2Порту
18.02.2023 Португалия - Примейра 21-й тур Порту1 : 0Риу Аве
28.08.2022 Португалия - Примейра 4-й тур Риу Аве3 : 1Порту
16.12.2021 Португалия - Кубок лиги Группа D. 3-й тур Порту1 : 0Риу Аве
15.05.2021 Португалия - Примейра 33-й тур Риу Аве0 : 3Порту
01.02.2021 Португалия - Примейра 16-й тур Порту2 : 0Риу Аве
07.03.2020 Португалия - Примейра 24-й тур Порту1 : 1Риу Аве
29.09.2019 Португалия - Примейра 7-й тур Риу Аве0 : 1Порту
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур 1 : 2Риу Аве
18.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур Риу Аве0 : 3
12.01.2025 Кубок Португалии 1/8 финала 1 : 3Риу Аве
06.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур 1 : 1Риу Аве
29.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Риу Аве2 : 1
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 0 : 1Порту
26.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Порту1 : 1
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Порту0 : 1
19.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур 3 : 1Порту
12.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур 2 : 0Порту
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2050
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика1941
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1941
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1937
5 Санта-Клара2035
6 Каза Пия2030
7 Витория Гимарайнш2029
8 Эшторил2027
9 Фамаликан2024
10 Риу Аве1923
11 Морейренсе1923
12 Жил Висенте2022
13 Арока2022
14 Насьонал2019
15 АВС2018
16
Стыковая зона
Эштрела1917
17
Зона вылета
Фаренсе2015
18
Зона вылета
Боавишта2012

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