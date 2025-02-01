Риу Аве - Порту 03 Февраля прямая трансляция
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
03 Февраля 2025 года в 23:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 20-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Порту, которое состоится 03 Февраля 2025 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Порту
Порту
|1
|вр
|Цезарий Мишта
|23
|зщ
|Francisco Petrasso
|3
|зщ
|Андреас Нтои
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|98
|пз
|Омар Ричардс
|34
|пз
|Демир Тыкназ
|16
|пз
|Брандон Агилера
|19
|пз
|Кику Бондозу
|80
|нп
|Оле Польман
|11
|нп
|Тьягу Мораиш
|9
|нп
|Клэйтон
|99
|вр
|Диогу Кошта
|23
|зщ
|Жоау Мариу
|3
|зщ
|Тьягу Джало
|4
|зщ
|Отавио
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|15
|пз
|Васку Соуза
|22
|пз
|Алан Варела
|70
|пз
|Гонсалу Боржеш
|10
|пз
|Фабиу Виейра
|7
|пз
|William Gomes
|27
|нп
|Дениз Гюль
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
|Мартин Ансельми
История личных встреч
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 0
|03.02.2024
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 0
|28.08.2023
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 2
|18.02.2023
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 0
|28.08.2022
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|3 : 1
|16.12.2021
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. 3-й тур
|1 : 0
|15.05.2021
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|0 : 3
|01.02.2021
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|2 : 0
|07.03.2020
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 1
|29.09.2019
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|0 : 1
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 2
|18.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 3
|12.01.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 3
|06.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 1
|29.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 1
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 1
|26.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 1
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|0 : 1
|19.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|3 : 1
|12.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|20
|50
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|19
|41
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|19
|41
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|19
|37
|5
|Санта-Клара
|20
|35
|6
|Каза Пия
|20
|30
|7
|Витория Гимарайнш
|20
|29
|8
|Эшторил
|20
|27
|9
|Фамаликан
|20
|24
|10
|Риу Аве
|19
|23
|11
|Морейренсе
|19
|23
|12
|Жил Висенте
|20
|22
|13
|Арока
|20
|22
|14
|Насьонал
|20
|19
|15
|АВС
|20
|18
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|19
|17
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|20
|15
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|20
|12