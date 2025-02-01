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Куинз Парк Рейнджерс - Блэкберн Роверс 04 Февраля прямая трансляция

Стадион: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
04 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 31-й тур
Куинз Парк Рейнджерс
Блэкберн Роверс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Блэкберн Роверс, которое состоится 04 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
Испания Марти Сифуэнтес
История личных встреч
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Блэкберн Роверс2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
03.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Блэкберн Роверс1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
07.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 4Блэкберн Роверс
25.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 3Блэкберн Роверс
30.07.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Блэкберн Роверс1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
26.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Блэкберн Роверс1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
19.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 0Блэкберн Роверс
06.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 0Блэкберн Роверс
07.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Блэкберн Роверс3 : 1Куинз Парк Рейнджерс
28.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Блэкберн Роверс2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 2
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
11.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала 6 : 2Куинз Парк Рейнджерс
31.01.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Блэкберн Роверс2 : 1
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 2 : 1Блэкберн Роверс
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Блэкберн Роверс0 : 2
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 1 : 0Блэкберн Роверс
15.01.2025 Англия — Чемпионшип 16-й тур Блэкберн Роверс3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3063
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3061
3
Плей-офф
Бёрнли3058
4
Плей-офф
Сандерленд2955
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс3045
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3044
7 Мидлсбро2944
8 Норвич Сити3042
9 Бристоль Сити3042
10 Шеффилд Уэнсдей3042
11 Ковентри Сити3041
12 Уотфорд3041
13 Миллуолл3040
14 Куинз Парк Рейнджерс3038
15 Престон Норт Энд3037
16 Оксфорд Юнайтед3037
17 Суонси Сити3034
18 Сток Сити3032
19 Кардифф Сити3031
20 Портсмут3030
21 Халл Сити3029
22
Зона вылета
Дерби Каунти3027
23
Зона вылета
Лутон Таун3027
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3025

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