Куинз Парк Рейнджерс - Блэкберн Роверс 04 Февраля прямая трансляция
Стадион: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
04 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 31-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Блэкберн Роверс, которое состоится 04 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
|Марти Сифуэнтес
История личных встреч
|28.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|7-й тур
|2 : 0
|03.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|0 : 4
|25.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|1 : 3
|30.07.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 0
|26.02.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|1 : 0
|19.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 0
|06.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|1 : 0
|07.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|3 : 1
|28.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|2 : 1
|01.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|30-й тур
|2 : 1
|25.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|29-й тур
|0 : 2
|21.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|28-й тур
|1 : 2
|18.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|27-й тур
|0 : 1
|11.01.2025
|Кубок Англии
|1/32 финала
|6 : 2
|31.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|30-й тур
|2 : 1
|25.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|29-й тур
|2 : 1
|21.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|28-й тур
|0 : 2
|18.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|27-й тур
|1 : 0
|15.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|30
|63
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|30
|61
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|30
|58
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|29
|55
| 5
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|30
|45
| 6
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|30
|44
|7
|Мидлсбро
|29
|44
|8
|Норвич Сити
|30
|42
|9
|Бристоль Сити
|30
|42
|10
|Шеффилд Уэнсдей
|30
|42
|11
|Ковентри Сити
|30
|41
|12
|Уотфорд
|30
|41
|13
|Миллуолл
|30
|40
|14
|Куинз Парк Рейнджерс
|30
|38
|15
|Престон Норт Энд
|30
|37
|16
|Оксфорд Юнайтед
|30
|37
|17
|Суонси Сити
|30
|34
|18
|Сток Сити
|30
|32
|19
|Кардифф Сити
|30
|31
|20
|Портсмут
|30
|30
|21
|Халл Сити
|30
|29
| 22
Зона вылета
|Дерби Каунти
|30
|27
| 23
Зона вылета
|Лутон Таун
|30
|27
| 24
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|30
|25