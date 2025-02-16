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Вальядолид - Севилья 16 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-02-2025 17:15
Стадион: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 27618
16 Февраля 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 24-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Вальядолид
Севилья

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Севилья, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Севилья
Севилья
13 Эстония вр Карл Хейн
2 Испания зщ Луис Перес
5 Испания зщ Хави Санчес
16 Гана зщ Джозеф Айду
3 Испания зщ Давид Торрес
39 Марокко зщ Адам Азну
23 Марокко пз Ануар
4 Венгрия пз Тамаш Никичер
8 Австрия пз Флориан Гриллич
12 Испания пз Марио Мартин
7 Сенегал нп Мамаду Силла
13 Норвегия вр Эрьян Нюланд
2 Испания зщ Хосе Анхель Кармона
6 Сербия зщ Неманья Гудель
4 Испания зщ Кике Салас
3 Испания зщ Адрия Педроса
26 Испания зщ Хуанлу Санчес
18 Франция пз Люсьен Агуме
20 Швейцария пз Джибриль Соу
11 Бельгия пз Доди Лукебакио
7 Испания нп Исаак Ромеро
5 Швейцария нп Рубен Варгас
Главные тренеры
Уругвай Пауло Пессолано
Испания Гарсия Пимьента
История личных встреч
24.09.2024 Испания — Примера 7-й тур Севилья2 : 1Вальядолид
14.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Вальядолид0 : 3Севилья
19.08.2022 Испания - Примера 2-й тур Севилья1 : 1Вальядолид
20.03.2021 Испания - Примера 28-й тур Вальядолид1 : 1Севилья
19.12.2020 Испания - Примера 14-й тур Севилья1 : 1Вальядолид
26.06.2020 Испания - Примера 32-й тур Севилья1 : 1Вальядолид
24.11.2019 Испания - Примера 14-й тур Вальядолид0 : 1Севилья
07.04.2019 Испания - Примера 31-й тур Вальядолид0 : 2Севилья
25.11.2018 Испания - Примера 13-й тур Севилья1 : 0Вальядолид
16.03.2014 Испания - Примера 28-й тур Севилья4 : 1Вальядолид
07.02.2025 Испания — Примера 23-й тур 1 : 0Вальядолид
01.02.2025 Испания — Примера 22-й тур 5 : 1Вальядолид
25.01.2025 Испания — Примера 21-й тур Вальядолид0 : 3
17.01.2025 Испания — Примера 20-й тур 2 : 1Вальядолид
11.01.2025 Испания — Примера 19-й тур Вальядолид1 : 0
09.02.2025 Испания — Примера 23-й тур Севилья1 : 4
01.02.2025 Испания — Примера 22-й тур 0 : 0Севилья
25.01.2025 Испания — Примера 21-й тур Севилья1 : 1
18.01.2025 Испания — Примера 20-й тур 1 : 2Севилья
11.01.2025 Испания — Примера 19-й тур Севилья1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2451
2
Лига чемпионов
Атлетико М2450
3
Лига чемпионов
Барселона2348
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2344
5
Лига Европы
Вильярреал2340
6
Квалификация Лиги конференций
Райо Вальекано2335
7 Осасуна2432
8 Мальорка2331
9 Реал Сосьедад2331
10 Жирона2431
11 Хетафе2430
12 Сельта2429
13 Бетис2329
14 Севилья2328
15 Леганес2424
16 Лас-Пальмас2323
17 Эспаньол2323
18
Зона вылета
Алавес2422
19
Зона вылета
Валенсия2322
20
Зона вылета
Вальядолид2315

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