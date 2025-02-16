Вальядолид - Севилья 16 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 16-02-2025 17:15
Стадион: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 27618
16 Февраля 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 24-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Севилья, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Севилья
Севилья
|13
|вр
|Карл Хейн
|2
|зщ
|Луис Перес
|5
|зщ
|Хави Санчес
|16
|зщ
|Джозеф Айду
|3
|зщ
|Давид Торрес
|39
|зщ
|Адам Азну
|23
|пз
|Ануар
|4
|пз
|Тамаш Никичер
|8
|пз
|Флориан Гриллич
|12
|пз
|Марио Мартин
|7
|нп
|Мамаду Силла
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|2
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|4
|зщ
|Кике Салас
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|26
|зщ
|Хуанлу Санчес
|18
|пз
|Люсьен Агуме
|20
|пз
|Джибриль Соу
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|7
|нп
|Исаак Ромеро
|5
|нп
|Рубен Варгас
Главные тренеры
|Пауло Пессолано
|Гарсия Пимьента
История личных встреч
|24.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|2 : 1
|14.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 3
|19.08.2022
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 1
|20.03.2021
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 1
|19.12.2020
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 1
|26.06.2020
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 1
|24.11.2019
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 1
|07.04.2019
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 2
|25.11.2018
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 0
|16.03.2014
|Испания - Примера
|28-й тур
|4 : 1
|07.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 0
|01.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|5 : 1
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 3
|17.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|2 : 1
|11.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 0
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 4
|01.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|0 : 0
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|18.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 2
|11.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|24
|51
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|24
|50
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|23
|48
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|23
|44
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|23
|40
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|23
|35
|7
|Осасуна
|24
|32
|8
|Мальорка
|23
|31
|9
|Реал Сосьедад
|23
|31
|10
|Жирона
|24
|31
|11
|Хетафе
|24
|30
|12
|Сельта
|24
|29
|13
|Бетис
|23
|29
|14
|Севилья
|23
|28
|15
|Леганес
|24
|24
|16
|Лас-Пальмас
|23
|23
|17
|Эспаньол
|23
|23
| 18
Зона вылета
|Алавес
|24
|22
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|23
|22
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|23
|15