Монпелье - Лион 16 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 16-02-2025 16:00
Стадион: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция), вместимость: 32939
16 Февраля 2025 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Лион, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монпелье
Монпелье
Лион
Лион
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|29
|зщ
|Энцо Чато
|2
|зщ
|Бамо Мейте
|47
|зщ
|Яэль Муанга
|17
|зщ
|Тео Сент-Люс
|22
|пз
|Халил Файад
|19
|пз
|Рабби Нзингула
|13
|пз
|Жорис Шотар
|11
|пз
|Тежи Саванье
|70
|пз
|Тангуй Кулибали
|9
|нп
|Анди Делор
|1
|вр
|Лукас Перри
|20
|зщ
|Саэль Кумбеди
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|31
|пз
|Неманья Матич
|7
|пз
|Жордан Верету
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|18
|нп
|Райан Шерки
|11
|нп
|Малик Фофана
|69
|нп
|Жорж Микаутадзе
Главные тренеры
|Жан-Луи Гассе
|Жорже Масиэл
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|04.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|1 : 0
|11.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 2
|19.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 4
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|5 : 4
|22.10.2022
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 2
|23.04.2022
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|5 : 2
|28.11.2021
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|0 : 1
|13.02.2021
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 2
|15.09.2020
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|27.08.2019
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 0
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|31.01.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|0 : 2
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 2
|17.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 1
|12.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 3
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|4 : 0
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|3 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 1
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|21
|53
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|22
|46
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|22
|40
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|21
|37
| 5
Лига Европы
|Лилль
|21
|35
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|21
|33
|7
|Ланс
|21
|33
|8
|Брест
|22
|32
|9
|Страсбург
|21
|30
|10
|Тулуза
|21
|27
|11
|Осер
|22
|25
|12
|Ренн
|21
|23
|13
|Анже
|21
|23
|14
|Реймс
|21
|22
|15
|Нант
|22
|21
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|22
|18
| 17
Зона вылета
|Гавр
|21
|17
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|21
|15