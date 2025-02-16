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Монпелье - Лион 16 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-02-2025 16:00
Стадион: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция), вместимость: 32939
16 Февраля 2025 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Монпелье
Лион

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Лион, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Лион
Лион
40 Франция вр Бенжамен Леком
29 Камерун зщ Энцо Чато
2 Кот-д'Ивуар зщ Бамо Мейте
47 Франция зщ Яэль Муанга
17 Франция зщ Тео Сент-Люс
22 Франция пз Халил Файад
19 Франция пз Рабби Нзингула
13 Франция пз Жорис Шотар
11 Франция пз Тежи Саванье
70 Франция пз Тангуй Кулибали
9 Алжир нп Анди Делор
1 Бразилия вр Лукас Перри
20 Франция зщ Саэль Кумбеди
22 Ангола зщ Клинтон Мата
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
3 Аргентина зщ Николас Тальяфико
31 Сербия пз Неманья Матич
7 Франция пз Жордан Верету
8 Франция пз Корентин Толиссо
18 Франция нп Райан Шерки
11 Бельгия нп Малик Фофана
69 Грузия нп Жорж Микаутадзе
Главные тренеры
Франция Жан-Луи Гассе
Португалия Жорже Масиэл
Португалия Паулу Фонсека
История личных встреч
04.01.2025 Франция — Лига 1 16-й тур Лион1 : 0Монпелье
11.02.2024 Франция - Лига 1 21-й тур Монпелье1 : 2Лион
19.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Лион1 : 4Монпелье
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Лион5 : 4Монпелье
22.10.2022 Франция - Лига 1 12-й тур Монпелье1 : 2Лион
23.04.2022 Франция - Лига 1 34-й тур Лион5 : 2Монпелье
28.11.2021 Франция - Лига 1 15-й тур Монпелье0 : 1Лион
13.02.2021 Франция - Лига 1 25-й тур Лион1 : 2Монпелье
15.09.2020 Франция - Лига 1 1-й тур Монпелье2 : 1Лион
27.08.2019 Франция - Лига 1 3-й тур Монпелье1 : 0Лион
09.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур 2 : 0Монпелье
31.01.2025 Франция — Лига 1 20-й тур Монпелье0 : 2
26.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур 1 : 2Монпелье
17.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур Монпелье2 : 1
12.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур Монпелье1 : 3
09.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур Лион4 : 0
02.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур 3 : 2Лион
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Лион1 : 1
26.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур 1 : 1Лион
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур 0 : 0Лион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2153
2
Лига чемпионов
Марсель2246
3
Лига чемпионов
Монако2240
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца2137
5
Лига Европы
Лилль2135
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2133
7 Ланс2133
8 Брест2232
9 Страсбург2130
10 Тулуза2127
11 Осер2225
12 Ренн2123
13 Анже2123
14 Реймс2122
15 Нант2221
16
Стыковая зона
Сент-Этьен2218
17
Зона вылета
Гавр2117
18
Зона вылета
Монпелье2115

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