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Ренн - Лилль 16 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-02-2025 21:45
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
16 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Ренн
Лилль

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Лилль, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Лилль
Лилль
1 Франция вр Брис Самба
97 Франция зщ Жереми Жак
4 Камерун зщ Кристофер Ву
5 Франция зщ Лилиан Брассье
22 Франция зщ Лоранс Ассиньон
3 Франция зщ Адриен Трюффер
8 Кот-д'Ивуар пз Секо Фофана
38 Франция пз Джауи Сиссе
10 Франция нп Людовик Блас
9 Франция нп Арно Калимуэндо
11 Иордания нп Мусса Аль-Тамари
30 Франция вр Люка Шевалье
12 Бельгия зщ Тома Мёнье
18 Франция зщ Бафоде Диаките
4 Бразилия зщ Алешандро
5 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
21 Франция пз Бенжамен Андре
17 Бельгия пз Нгалайель Мукау
11 Норвегия пз Осам Сахрауи
8 Англия пз Анхель Гомес
7 Исландия пз Хакон-Арнар Харальдссон
9 Канада нп Джонатан Дэвид
Главные тренеры
Франция Жюльен Стефан
Аргентина Хорхе Сампаоли
Аргентина Хорхе Сампаоли
Франция Бруно Женезио
История личных встреч
24.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур Лилль1 : 0Ренн
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур Лилль2 : 2Ренн
16.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур Ренн2 : 2Лилль
04.02.2023 Франция - Лига 1 22-й тур Ренн1 : 3Лилль
06.11.2022 Франция - Лига 1 14-й тур Лилль1 : 1Ренн
21.05.2022 Франция - Лига 1 38-й тур Лилль2 : 2Ренн
01.12.2021 Франция - Лига 1 16-й тур Ренн1 : 2Лилль
24.01.2021 Франция - Лига 1 21-й тур Ренн0 : 1Лилль
22.08.2020 Франция - Лига 1 1-й тур Лилль1 : 1Ренн
04.02.2020 Франция - Лига 1 23-й тур Лилль1 : 0Ренн
08.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур 0 : 2Ренн
02.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур Ренн1 : 0
25.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур 3 : 2Ренн
18.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур Ренн1 : 2
15.01.2025 Кубок Франции 1/16 финала 1 : 0Ренн
08.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур Лилль1 : 2
04.02.2025 Кубок Франции 1/8 финала Лилль1 : 1 4 : 5
01.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур Лилль4 : 1
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Лилль6 : 1
25.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур 2 : 1Лилль
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2153
2
Лига чемпионов
Марсель2246
3
Лига чемпионов
Монако2240
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца2137
5
Лига Европы
Лилль2135
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2133
7 Ланс2133
8 Брест2232
9 Страсбург2130
10 Тулуза2127
11 Осер2225
12 Ренн2123
13 Анже2123
14 Реймс2122
15 Нант2221
16
Стыковая зона
Сент-Этьен2218
17
Зона вылета
Гавр2117
18
Зона вылета
Монпелье2115

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