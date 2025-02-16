Ренн - Лилль 16 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 16-02-2025 21:45
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
16 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Лилль, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Лилль
Лилль
|1
|вр
|Брис Самба
|97
|зщ
|Жереми Жак
|4
|зщ
|Кристофер Ву
|5
|зщ
|Лилиан Брассье
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|8
|пз
|Секо Фофана
|38
|пз
|Джауи Сиссе
|10
|нп
|Людовик Блас
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
|11
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|30
|вр
|Люка Шевалье
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|4
|зщ
|Алешандро
|5
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|17
|пз
|Нгалайель Мукау
|11
|пз
|Осам Сахрауи
|8
|пз
|Анхель Гомес
|7
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
Главные тренеры
|Жюльен Стефан
|Хорхе Сампаоли
|Хорхе Сампаоли
|Бруно Женезио
История личных встреч
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|04.02.2023
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 3
|06.11.2022
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
|21.05.2022
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 2
|01.12.2021
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 2
|24.01.2021
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 1
|22.08.2020
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|04.02.2020
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 0
|08.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|25.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|3 : 2
|18.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 2
|15.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 0
|08.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|1 : 2
|04.02.2025
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 1 4 : 5
|01.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|4 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|6 : 1
|25.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|21
|53
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|22
|46
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|22
|40
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|21
|37
| 5
Лига Европы
|Лилль
|21
|35
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|21
|33
|7
|Ланс
|21
|33
|8
|Брест
|22
|32
|9
|Страсбург
|21
|30
|10
|Тулуза
|21
|27
|11
|Осер
|22
|25
|12
|Ренн
|21
|23
|13
|Анже
|21
|23
|14
|Реймс
|21
|22
|15
|Нант
|22
|21
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|22
|18
| 17
Зона вылета
|Гавр
|21
|17
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|21
|15