Фиорентина - Комо 16 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 16-02-2025 13:30
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
16 Февраля 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 25-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Комо, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Комо
Комо
|43
|вр
|Давид де Хеа
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|6
|зщ
|Лука Раньери
|2
|зщ
|Додо
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|23
|пз
|Андреа Кольпани
|21
|пз
|Робин Госенс
|17
|нп
|Николо Дзаньоло
|9
|нп
|Лукас Бельтран
|30
|вр
|Жан Бутез
|28
|зщ
|Иван Смолчич
|13
|зщ
|Альберто Доссена
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|41
|зщ
|Алекс Валле
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|23
|пз
|Максимо Перроне
|79
|пз
|Николас Пас
|38
|нп
|Ассане Диао
|7
|нп
|Габриэл Стрефезза
|10
|нп
|Патрик Кутроне
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Сеск Фабрегас
История личных встреч
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 2
|10.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|06.02.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|2 : 1
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 2
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 1
|07.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 2
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|2 : 0
|25.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 2
|20.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|4 : 1
|14.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|25
|56
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|24
|54
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|25
|51
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|25
|46
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|24
|43
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|24
|42
|7
|Болонья
|24
|41
|8
|Милан
|23
|38
|9
|Рома
|24
|34
|10
|Удинезе
|24
|30
|11
|Торино
|25
|28
|12
|Дженоа
|24
|27
|13
|Кальяри
|25
|25
|14
|Лечче
|24
|24
|15
|Верона
|24
|23
|16
|Комо
|24
|22
|17
|Эмполи
|24
|21
| 18
Зона вылета
|Парма
|24
|20
| 19
Зона вылета
|Венеция
|24
|16
| 20
Зона вылета
|Монца
|24
|13