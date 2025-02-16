04:51 ()
Свернуть список

Фиорентина - Комо 16 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-02-2025 13:30
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
16 Февраля 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 25-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
Фиорентина
Комо

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Комо, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Комо
Комо
43 Испания вр Давид де Хеа
15 Италия зщ Пьетро Комуццо
5 Хорватия зщ Марин Понграчич
6 Италия зщ Лука Раньери
2 Бразилия зщ Додо
44 Италия пз Николо Фаджоли
8 Италия пз Роландо Мандрагора
23 Италия пз Андреа Кольпани
21 Германия пз Робин Госенс
17 Италия нп Николо Дзаньоло
9 Аргентина нп Лукас Бельтран
30 Франция вр Жан Бутез
28 Хорватия зщ Иван Смолчич
13 Италия зщ Альберто Доссена
2 Германия зщ Марк-Оливер Кемпф
41 Испания зщ Алекс Валле
33 Франция пз Лукаш Да Кунья
23 Аргентина пз Максимо Перроне
79 Аргентина пз Николас Пас
38 Испания нп Ассане Диао
7 Бразилия нп Габриэл Стрефезза
10 Италия нп Патрик Кутроне
Главные тренеры
Италия Раффаэле Палладино
Испания Сеск Фабрегас
История личных встреч
24.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур Комо0 : 2Фиорентина
10.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 2 : 1Фиорентина
06.02.2025 Италия — Серия А 14-й тур Фиорентина3 : 0
02.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Фиорентина2 : 1
26.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур 1 : 2Фиорентина
19.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур Фиорентина1 : 1
07.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Комо1 : 2
01.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур 2 : 0Комо
25.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур Комо1 : 2
20.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур Комо4 : 1
14.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Комо1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2556
2
Лига чемпионов
Интер М2454
3
Лига чемпионов
Аталанта2551
4
Лига чемпионов
Лацио2546
5
Лига Европы
Ювентус2443
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина2442
7 Болонья2441
8 Милан2338
9 Рома2434
10 Удинезе2430
11 Торино2528
12 Дженоа2427
13 Кальяри2525
14 Лечче2424
15 Верона2423
16 Комо2422
17 Эмполи2421
18
Зона вылета
Парма2420
19
Зона вылета
Венеция2416
20
Зона вылета
Монца2413

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close