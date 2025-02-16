04:52 ()
Свернуть список

Парма - Рома 16 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-02-2025 19:00
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
16 Февраля 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 25-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Парма
Рома

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Рома, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парма
Парма
Рома
Рим
31 Япония вр Дзион Судзуки
15 Италия зщ Энрико Дель Прато
21 Италия зщ Алессандро Вольякко
4 Венгрия зщ Ботонд Балог
14 Италия зщ Эмануэле Валери
8 Аргентина пз Науэль Эстевес
10 Испания пз Адриан Бернабе
98 Румыния пз Деннис Ман
19 Швейцария пз Симон Зом
22 Италия нп Маттео Канчелльери
13 Франция нп Анж-Йоан Бонни
99 Сербия вр Миле Свилар
23 Италия зщ Джанлука Манчини
25 Дания зщ Виктор Нельссон
5 Кот-д'Ивуар зщ Эван Н'Дика
19 Турция зщ Зеки Челик
3 Испания зщ Анхелиньо
17 Франция пз Ману Коне
27 Франция пз Люка Гурна-Дуат
35 Италия пз Томмазо Бальданци
61 Италия пз Никколо Писилли
11 Украина нп Артём Довбик
Главные тренеры
Италия Фабио Пеккья
Италия Клаудио Раньери
История личных встреч
22.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Рома5 : 0Парма
14.03.2021 Италия - Серия А 27-й тур Парма2 : 0Рома
22.11.2020 Италия - Серия А 8-й тур Рома3 : 0Парма
08.07.2020 Италия - Серия А 31-й тур Рома2 : 1Парма
16.01.2020 Кубок Италии 1/8 финала Парма0 : 2Рома
10.11.2019 Италия - Серия А 12-й тур Парма2 : 0Рома
26.05.2019 Италия - Серия А 38-й тур Рома2 : 1Парма
29.12.2018 Италия - Серия А 19-й тур Парма0 : 2Рома
15.02.2015 Италия - Серия А 23-й тур Рома0 : 0Парма
24.09.2014 Италия - Серия А 4-й тур Парма1 : 2Рома
09.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 2 : 1Парма
31.01.2025 Италия — Серия А 23-й тур Парма1 : 3
26.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур 3 : 2Парма
19.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур Парма1 : 1
12.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур 1 : 0Парма
13.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 1Рома
09.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 0 : 1Рома
05.02.2025 Кубок Италии 1/4 финала 3 : 1Рома
02.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Рома1 : 1
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Рома2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2556
2
Лига чемпионов
Интер М2454
3
Лига чемпионов
Аталанта2551
4
Лига чемпионов
Лацио2546
5
Лига Европы
Ювентус2443
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина2442
7 Болонья2441
8 Милан2338
9 Рома2434
10 Удинезе2430
11 Торино2528
12 Дженоа2427
13 Кальяри2525
14 Лечче2424
15 Верона2423
16 Комо2422
17 Эмполи2421
18
Зона вылета
Парма2420
19
Зона вылета
Венеция2416
20
Зона вылета
Монца2413

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close