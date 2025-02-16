Парма - Рома 16 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 16-02-2025 19:00
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
16 Февраля 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 25-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Рома, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парма
Парма
Рома
Рим
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|21
|зщ
|Алессандро Вольякко
|4
|зщ
|Ботонд Балог
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|8
|пз
|Науэль Эстевес
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|98
|пз
|Деннис Ман
|19
|пз
|Симон Зом
|22
|нп
|Маттео Канчелльери
|13
|нп
|Анж-Йоан Бонни
|99
|вр
|Миле Свилар
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|25
|зщ
|Виктор Нельссон
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|19
|зщ
|Зеки Челик
|3
|зщ
|Анхелиньо
|17
|пз
|Ману Коне
|27
|пз
|Люка Гурна-Дуат
|35
|пз
|Томмазо Бальданци
|61
|пз
|Никколо Писилли
|11
|нп
|Артём Довбик
Главные тренеры
|Фабио Пеккья
|Клаудио Раньери
История личных встреч
|22.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|5 : 0
|14.03.2021
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 0
|22.11.2020
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 0
|08.07.2020
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 1
|16.01.2020
|Кубок Италии
|1/8 финала
|0 : 2
|10.11.2019
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 0
|26.05.2019
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 1
|29.12.2018
|Италия - Серия А
|19-й тур
|0 : 2
|15.02.2015
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 0
|24.09.2014
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 2
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|31.01.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 3
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|3 : 2
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 1
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 0
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 1
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 1
|05.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|3 : 1
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|25
|56
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|24
|54
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|25
|51
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|25
|46
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|24
|43
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|24
|42
|7
|Болонья
|24
|41
|8
|Милан
|23
|38
|9
|Рома
|24
|34
|10
|Удинезе
|24
|30
|11
|Торино
|25
|28
|12
|Дженоа
|24
|27
|13
|Кальяри
|25
|25
|14
|Лечче
|24
|24
|15
|Верона
|24
|23
|16
|Комо
|24
|22
|17
|Эмполи
|24
|21
| 18
Зона вылета
|Парма
|24
|20
| 19
Зона вылета
|Венеция
|24
|16
| 20
Зона вылета
|Монца
|24
|13