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Аякс - Хераклес 16 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-02-2025 17:45
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
16 Февраля 2025 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Аякс
Хераклес

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Хераклес, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
Хераклес
Алмело
22 Нидерланды вр Ремко Пасвер
3 Дания зщ Антон Гоэи
37 Хорватия зщ Йосип Шутало
15 Нидерланды зщ Юри Бас
4 Нидерланды зщ Йоррел Хато
28 Нидерланды пз Киян Фитц-Джим
18 Нидерланды пз Дави Классен
8 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
20 Буркина-Фасо нп Бертран Траоре
9 Нидерланды нп Брайан Бробби
23 Нидерланды нп Стивен Бергёйс
1 Нидерланды вр Fabian de Keijzer
4 Нидерланды зщ Дамон Мирани
24 Словакия зщ Иван Месик
39 Нидерланды зщ Матс Ротс
32 Нидерланды зщ Сем Схеперман
23 Финляндия зщ Юхо Талвитие
3 Германия пз Jannes Wieckhoff
14 Бельгия пз Брайан Де Кеерсмакер
17 Нидерланды пз Томас Брунс
29 Израиль нп Суф Подгоряну
19 Босния и Герцеговина нп Лука Куленович
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
Нидерланды Эрвин ван де Лои
История личных встреч
20.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур Хераклес3 : 4Аякс
27.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Хераклес2 : 4Аякс
12.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Аякс4 : 1Хераклес
06.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Аякс3 : 0Хераклес
30.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Хераклес0 : 0Аякс
13.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Хераклес0 : 2Аякс
22.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Аякс5 : 0Хераклес
23.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Хераклес1 : 0Аякс
23.11.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Аякс4 : 1Хераклес
09.02.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Хераклес1 : 0Аякс
13.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч 0 : 2Аякс
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 0 : 2Аякс
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Аякс2 : 1
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Аякс2 : 1
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур 1 : 0Аякс
08.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Хераклес4 : 2
04.02.2025 Кубок Нидерландов 1/4 финала Хераклес2 : 0
31.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 1 : 1Хераклес
28.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур Хераклес1 : 1
24.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Хераклес1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2352
2
Лига чемпионов
Аякс2151
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2343
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд2240
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2240
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2136
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2235
8
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда2327
9 Фортуна2226
10 Херенвен2226
11 НЕК Неймеген2124
12 Виллем II2224
13 ПЕК Зволле2224
14 Хераклес2224
15 Гронинген2224
16
Стыковая зона
Спарта2320
17
Зона вылета
Валвейк2217
18
Зона вылета
Алмере Сити2113

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