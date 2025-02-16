Аякс - Хераклес 16 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 16-02-2025 17:45
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
16 Февраля 2025 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Хераклес, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
Хераклес
Алмело
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|3
|зщ
|Антон Гоэи
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|15
|зщ
|Юри Бас
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|28
|пз
|Киян Фитц-Джим
|18
|пз
|Дави Классен
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|20
|нп
|Бертран Траоре
|9
|нп
|Брайан Бробби
|23
|нп
|Стивен Бергёйс
|1
|вр
|Fabian de Keijzer
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|24
|зщ
|Иван Месик
|39
|зщ
|Матс Ротс
|32
|зщ
|Сем Схеперман
|23
|зщ
|Юхо Талвитие
|3
|пз
|Jannes Wieckhoff
|14
|пз
|Брайан Де Кеерсмакер
|17
|пз
|Томас Брунс
|29
|нп
|Суф Подгоряну
|19
|нп
|Лука Куленович
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
|Эрвин ван де Лои
История личных встреч
|20.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|3 : 4
|27.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|2 : 4
|12.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|4 : 1
|06.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|3 : 0
|30.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|0 : 0
|13.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|0 : 2
|22.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|5 : 0
|23.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 0
|23.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|4 : 1
|09.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 0
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 2
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|0 : 2
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 1
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 1
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 0
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|4 : 2
|04.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 0
|31.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 1
|28.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|1 : 1
|24.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|23
|52
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|21
|51
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|23
|43
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|22
|40
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|22
|40
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|21
|36
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|22
|35
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|23
|27
|9
|Фортуна
|22
|26
|10
|Херенвен
|22
|26
|11
|НЕК Неймеген
|21
|24
|12
|Виллем II
|22
|24
|13
|ПЕК Зволле
|22
|24
|14
|Хераклес
|22
|24
|15
|Гронинген
|22
|24
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|22
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|21
|13