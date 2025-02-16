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Витория Гимарайнш - Брага 16 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-02-2025 22:30
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
16 Февраля 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 22-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия)
Витория Гимарайнш
Брага

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Брага, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Брага
Брага
14 Португалия вр Бруну Варела
24 Хорватия зщ Тони Боревкович
3 Венесуэла зщ Микель Вильянуэва
13 Португалия зщ Жоау Мендеш
2 Португалия пз Мага
10 Португалия пз Тьягу Силва
8 Португалия пз Томас Гендель
18 Кабо-Верде пз Телму Арканжу
20 Португалия пз Саму
77 Португалия пз Нуну Сантуш
7 Португалия нп Нелсон Оливейра
91 Чехия вр Лукаш Горничек
13 Португалия зщ Жоау Феррейра
15 Португалия зщ Паулу Оливейра
26 Германия зщ Брайт Арри-Мби
55 Португалия зщ Франсишку Шиссумба
8 Португалия пз Жоау Моутинью
29 Франция пз Жан-Батист Горби
21 Португалия пз Рикарду Орта
20 Испания пз Исмаэль Гарби
11 Португалия нп Рожер Фернандеш
39 Испания нп Фран Наварро
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
Португалия Карлуш Карвальял
История личных встреч
15.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур Брага0 : 2Витория Гимарайнш
11.05.2024 Португалия — Примейра 33-й тур Витория Гимарайнш2 : 3Брага
06.01.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Брага1 : 1Витория Гимарайнш
28.02.2023 Португалия - Примейра 22-й тур Витория Гимарайнш2 : 1Брага
11.01.2023 Кубок Португалии 1/8 финала Брага3 : 2Витория Гимарайнш
03.09.2022 Португалия - Примейра 5-й тур Брага1 : 0Витория Гимарайнш
05.02.2022 Португалия - Примейра 21-й тур Витория Гимарайнш2 : 1Брага
29.08.2021 Португалия - Примейра 4-й тур Брага0 : 0Витория Гимарайнш
10.03.2021 Португалия - Примейра 22-й тур Брага3 : 0Витория Гимарайнш
25.10.2020 Португалия - Примейра 5-й тур Витория Гимарайнш0 : 1Брага
08.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур 0 : 0Витория Гимарайнш
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Витория Гимарайнш2 : 0
26.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур 1 : 0Витория Гимарайнш
18.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур Витория Гимарайнш2 : 2
12.01.2025 Кубок Португалии 1/8 финала 2 : 1Витория Гимарайнш
09.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Брага2 : 0
03.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 1 : 2Брага
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Брага1 : 0
26.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Брага3 : 0
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур 2 : 1Брага
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2151
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2250
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2143
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2143
5 Санта-Клара2238
6 Каза Пия2233
7 Эшторил2231
8 Витория Гимарайнш2130
9 Морейренсе2226
10 Фамаликан2125
11 Риу Аве2125
12 Арока2123
13 Насьонал2223
14 Жил Висенте2122
15 Эштрела2220
16
Стыковая зона
АВС2118
17
Зона вылета
Фаренсе2115
18
Зона вылета
Боавишта2212

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