Витория Гимарайнш - Брага 16 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 16-02-2025 22:30
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
16 Февраля 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 22-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Брага, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Брага
Брага
|14
|вр
|Бруну Варела
|24
|зщ
|Тони Боревкович
|3
|зщ
|Микель Вильянуэва
|13
|зщ
|Жоау Мендеш
|2
|пз
|Мага
|10
|пз
|Тьягу Силва
|8
|пз
|Томас Гендель
|18
|пз
|Телму Арканжу
|20
|пз
|Саму
|77
|пз
|Нуну Сантуш
|7
|нп
|Нелсон Оливейра
|91
|вр
|Лукаш Горничек
|13
|зщ
|Жоау Феррейра
|15
|зщ
|Паулу Оливейра
|26
|зщ
|Брайт Арри-Мби
|55
|зщ
|Франсишку Шиссумба
|8
|пз
|Жоау Моутинью
|29
|пз
|Жан-Батист Горби
|21
|пз
|Рикарду Орта
|20
|пз
|Исмаэль Гарби
|11
|нп
|Рожер Фернандеш
|39
|нп
|Фран Наварро
Главные тренеры
|Руй Боржеш
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
|Карлуш Карвальял
История личных встреч
|15.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 2
|11.05.2024
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|2 : 3
|06.01.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 1
|28.02.2023
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|11.01.2023
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|3 : 2
|03.09.2022
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|05.02.2022
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|2 : 1
|29.08.2021
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|0 : 0
|10.03.2021
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|3 : 0
|25.10.2020
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 1
|08.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|0 : 0
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 0
|26.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|18.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|2 : 2
|12.01.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|2 : 1
|09.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|2 : 0
|03.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 0
|26.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 0
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|21
|51
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|22
|50
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|21
|43
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|21
|43
|5
|Санта-Клара
|22
|38
|6
|Каза Пия
|22
|33
|7
|Эшторил
|22
|31
|8
|Витория Гимарайнш
|21
|30
|9
|Морейренсе
|22
|26
|10
|Фамаликан
|21
|25
|11
|Риу Аве
|21
|25
|12
|Арока
|21
|23
|13
|Насьонал
|22
|23
|14
|Жил Висенте
|21
|22
|15
|Эштрела
|22
|20
| 16
Стыковая зона
|АВС
|21
|18
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|21
|15
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|22
|12