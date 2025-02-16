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Ян - Гамбург 16 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-02-2025 14:30
Стадион: Янштадион (Регенсбург, Германия), вместимость: 15224
16 Февраля 2025 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 22-й тур
Ян
Гамбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ян - Гамбург, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Янштадион (Регенсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ян
Регенсбург
Гамбург
Гамбург
История личных встреч
15.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Гамбург5 : 0Ян
14.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Ян1 : 5Гамбург
06.11.2022 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Гамбург3 : 1Ян
23.04.2022 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Ян2 : 4Гамбург
20.11.2021 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Гамбург4 : 1Ян
25.04.2021 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Ян1 : 1Гамбург
03.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Гамбург3 : 1Ян
07.03.2020 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Гамбург2 : 1Ян
28.09.2019 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Ян2 : 2Гамбург
24.02.2019 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Ян2 : 1Гамбург
07.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур 2 : 1Ян
01.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Ян2 : 0
26.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 5 : 1Ян
17.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Ян0 : 1
22.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Ян2 : 1
07.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур 1 : 2Гамбург
02.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Гамбург2 : 2
25.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 2 : 3Гамбург
18.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Гамбург1 : 0
21.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Гамбург5 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Кёльн2240
2
Повышение
Кайзерслаутерн2239
3
Плей-офф за повышение
Гамбург2138
4 Магдебург2238
5 Падерборн 072237
6 Эльверсберг2235
7 Фортуна2134
8 Ганновер-962234
9 Нюрнберг2131
10 Карлсруэ2130
11 Гройтер Фюрт2226
12 Дармштадт 982225
13 Герта2125
14 Шальке-042124
15 Айнтрахт Б2221
16
Стыковая зона
Пройссен Мюнстер2220
17
Зона вылета
Ульм 18462117
18
Зона вылета
Ян2114

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