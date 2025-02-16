Шальке-04 - Карлсруэ 16 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 16-02-2025 14:30
Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
16 Февраля 2025 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 22-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Карлсруэ, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Карлсруэ
Карлсруэ
Главные тренеры
|Кеес ван Вондерен
История личных встреч
|13.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|2 : 0
|31.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|22.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 0
|26.02.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|17.09.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|11.04.2009
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 0
|28.10.2008
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 3
|29.03.2008
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|0 : 0
|06.10.2007
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|0 : 2
|09.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|01.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|20-й тур
|2 : 5
|25.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|3 : 1
|18.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|18-й тур
|0 : 0
|20.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|1 : 4
|09.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|0 : 2
|31.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|20-й тур
|2 : 2
|25.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|2 : 3
|19.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|21.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Кёльн
|22
|40
| 2
Повышение
|Кайзерслаутерн
|22
|39
| 3
Плей-офф за повышение
|Гамбург
|21
|38
|4
|Магдебург
|22
|38
|5
|Падерборн 07
|22
|37
|6
|Эльверсберг
|22
|35
|7
|Фортуна
|21
|34
|8
|Ганновер-96
|22
|34
|9
|Нюрнберг
|21
|31
|10
|Карлсруэ
|21
|30
|11
|Гройтер Фюрт
|22
|26
|12
|Дармштадт 98
|22
|25
|13
|Герта
|21
|25
|14
|Шальке-04
|21
|24
|15
|Айнтрахт Б
|22
|21
| 16
Стыковая зона
|Пройссен Мюнстер
|22
|20
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|21
|17
| 18
Зона вылета
|Ян
|21
|14