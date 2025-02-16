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Шальке-04 - Карлсруэ 16 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-02-2025 14:30
Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
16 Февраля 2025 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 22-й тур
Шальке-04
Карлсруэ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Карлсруэ, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Карлсруэ
Карлсруэ
Главные тренеры
Нидерланды Кеес ван Вондерен
История личных встреч
13.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Карлсруэ2 : 0Шальке-04
31.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Шальке-040 : 0Карлсруэ
22.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Карлсруэ3 : 0Шальке-04
26.02.2022 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Карлсруэ1 : 1Шальке-04
17.09.2021 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Шальке-041 : 2Карлсруэ
11.04.2009 Германия - Бундеслига 27-й тур Шальке-042 : 0Карлсруэ
28.10.2008 Германия - Бундеслига 10-й тур Карлсруэ0 : 3Шальке-04
29.03.2008 Германия - Бундеслига 26-й тур Карлсруэ0 : 0Шальке-04
06.10.2007 Германия - Бундеслига 9-й тур Шальке-040 : 2Карлсруэ
09.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур 1 : 0Шальке-04
01.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Шальке-042 : 5
25.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Шальке-043 : 1
18.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур 0 : 0Шальке-04
20.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур 1 : 4Шальке-04
09.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур Карлсруэ0 : 2
31.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур 2 : 2Карлсруэ
25.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Карлсруэ2 : 3
19.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур 2 : 1Карлсруэ
21.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур 1 : 2Карлсруэ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Кёльн2240
2
Повышение
Кайзерслаутерн2239
3
Плей-офф за повышение
Гамбург2138
4 Магдебург2238
5 Падерборн 072237
6 Эльверсберг2235
7 Фортуна2134
8 Ганновер-962234
9 Нюрнберг2131
10 Карлсруэ2130
11 Гройтер Фюрт2226
12 Дармштадт 982225
13 Герта2125
14 Шальке-042124
15 Айнтрахт Б2221
16
Стыковая зона
Пройссен Мюнстер2220
17
Зона вылета
Ульм 18462117
18
Зона вылета
Ян2114

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