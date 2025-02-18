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Престон Норт Энд - Миллуолл 18 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 18-02-2025 21:45
Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
18 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 31-й тур
Престон Норт Энд
Миллуолл

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Миллуолл, которое состоится 18 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
Шотландия Алекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Миллуолл3 : 1Престон Норт Энд
27.01.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Миллуолл1 : 1Престон Норт Энд
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Престон Норт Энд1 : 1Миллуолл
15.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Миллуолл2 : 0Престон Норт Энд
12.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Престон Норт Энд2 : 4Миллуолл
15.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Престон Норт Энд1 : 1Миллуолл
01.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Миллуолл0 : 0Престон Норт Энд
02.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Миллуолл2 : 1Престон Норт Энд
28.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Престон Норт Энд0 : 2Миллуолл
15.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Престон Норт Энд0 : 1Миллуолл
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Престон Норт Энд0 : 0
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 0 : 1Престон Норт Энд
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Престон Норт Энд0 : 0 4 : 2
31.01.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 2 : 1Престон Норт Энд
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Престон Норт Энд2 : 1
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Миллуолл1 : 1
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 5 : 1Миллуолл
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 0 : 2Миллуолл
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Миллуолл2 : 1
28.01.2025 Англия — Чемпионшип 17-й тур 0 : 1Миллуолл
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3372
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3370
3
Плей-офф
Бёрнли3365
4
Плей-офф
Сандерленд3362
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс3351
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3348
7 Ковентри Сити3347
8 Бристоль Сити3346
9 Шеффилд Уэнсдей3345
10 Уотфорд3345
11 Мидлсбро3244
12 Норвич Сити3344
13 Куинз Парк Рейнджерс3344
14 Миллуолл3241
15 Престон Норт Энд3241
16 Оксфорд Юнайтед3338
17 Суонси Сити3337
18 Портсмут3336
19 Сток Сити3235
20 Кардифф Сити3232
21 Халл Сити3230
22
Зона вылета
Дерби Каунти3329
23
Зона вылета
Плимут Аргайл3228
24
Зона вылета
Лутон Таун3227

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