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Шэмрок Роверс - Мольде 20 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-02-2025 22:00
Стадион: Таллахт (Дублин, Ирландия), вместимость: 8600
20 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Анастасиос Сидиропулос (Греция);
Шэмрок Роверс
Мольде

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шэмрок Роверс - Мольде, которое состоится 20 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Таллахт (Дублин, Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
Мольде
Мольде, Норвегия
1ИрландияврЭдвард Макгинти
2ИрландиязщДжошуа Хоноган
5ИрландиязщЛи Грэйс
6ИрландиязщДэниел Клири
4Кабо-ВердезщРоберто Лопес
21ИрландияпзДэниел Грант
17ИрландияпзMatthew Healy
8ИрландияпзАарон Макэнефф
14ИрландияпзДаниэл Мэндрою
7ИрландияпзДилан Уоттс
31ИрландиянпMichael Noonan
1НорвегияврЯкоб Карлстрём
26НорвегиязщИсак Амундсен
58НорвегиязщDaniel Risan Nakken
28НорвегиязщКристоффер Хёуген
18НорвегияпзХаллдор Стеневик
17НорвегияпзМатс Мёллер Дели
16НорвегияпзЭмиль Брейвик
15НорвегияпзМаркус Коса
20НорвегиянпКристиан Эриксен
7НорвегиянпМагнус Эйкрем
8НорвегиянпФредрик Гульбрандсен
Главные тренеры
ИрландияСтивен Брэдли
НорвегияПер Матиас Хёгмо
История личных встреч
13.02.2025Лига конференцийСтыковые матчи. 1-й матчМольде0 : 1Шэмрок Роверс
13.10.2022Лига конференцийГруппа F. 4-й турШэмрок Роверс0 : 2Мольде
06.10.2022Лига конференцийГруппа F. 3-й турМольде3 : 0Шэмрок Роверс
16.02.2025Ирландия — Премьер дивизион 20251-й тур1 : 0Шэмрок Роверс
13.02.2025Лига конференцийСтыковые матчи. 1-й матчМольде0 : 1Шэмрок Роверс
19.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 6-й тур5 : 1Шэмрок Роверс
12.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 5-й турШэмрок Роверс3 : 0
28.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 4-й тур1 : 1Шэмрок Роверс
13.02.2025Лига конференцийСтыковые матчи. 1-й матчМольде0 : 1Шэмрок Роверс
19.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 6-й турМольде4 : 3
12.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 5-й тур2 : 2Мольде
01.12.2024Норвегия — Элитсерия30-й тур1 : 0Мольде
28.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 4-й турМольде0 : 1

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