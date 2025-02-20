Шэмрок Роверс - Мольде 20 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-02-2025 22:00
Стадион: Таллахт (Дублин, Ирландия), вместимость: 8600
20 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Анастасиос Сидиропулос (Греция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шэмрок Роверс - Мольде, которое состоится 20 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Таллахт (Дублин, Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
Мольде
Мольде, Норвегия
|1
|вр
|Эдвард Макгинти
|2
|зщ
|Джошуа Хоноган
|5
|зщ
|Ли Грэйс
|6
|зщ
|Дэниел Клири
|4
|зщ
|Роберто Лопес
|21
|пз
|Дэниел Грант
|17
|пз
|Matthew Healy
|8
|пз
|Аарон Макэнефф
|14
|пз
|Даниэл Мэндрою
|7
|пз
|Дилан Уоттс
|31
|нп
|Michael Noonan
|1
|вр
|Якоб Карлстрём
|26
|зщ
|Исак Амундсен
|58
|зщ
|Daniel Risan Nakken
|28
|зщ
|Кристоффер Хёуген
|18
|пз
|Халлдор Стеневик
|17
|пз
|Матс Мёллер Дели
|16
|пз
|Эмиль Брейвик
|15
|пз
|Маркус Коса
|20
|нп
|Кристиан Эриксен
|7
|нп
|Магнус Эйкрем
|8
|нп
|Фредрик Гульбрандсен
Главные тренеры
|Стивен Брэдли
|Пер Матиас Хёгмо
История личных встреч
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
|13.10.2022
|Лига конференций
|Группа F. 4-й тур
|0 : 2
|06.10.2022
|Лига конференций
|Группа F. 3-й тур
|3 : 0
|16.02.2025
|Ирландия — Премьер дивизион 2025
|1-й тур
|1 : 0
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|5 : 1
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|28.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|4 : 3
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 2
|01.12.2024
|Норвегия — Элитсерия
|30-й тур
|1 : 0
|28.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 1