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Бёрнли - Бристоль Сити 29 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 29-03-2025 17:00
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
29 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 39-й тур
Бёрнли
Бристоль Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Бристоль Сити, которое состоится 29 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 39-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Бристоль Сити
Бристоль
История личных встреч
23.11.2024Англия — Чемпионшип16-й турБристоль Сити0 : 1Бёрнли
29.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турБристоль Сити1 : 2Бёрнли
17.09.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турБёрнли2 : 1Бристоль Сити
28.01.2017Кубок Англии1/16 финалаБёрнли2 : 0Бристоль Сити
28.12.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турБёрнли4 : 0Бристоль Сити
29.08.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турБристоль Сити1 : 2Бёрнли
15.03.2025Англия — Чемпионшип38-й тур0 : 2Бёрнли
11.03.2025Англия — Чемпионшип37-й турБёрнли1 : 1
08.03.2025Англия — Чемпионшип36-й турБёрнли4 : 0
04.03.2025Англия — Чемпионшип35-й тур1 : 2Бёрнли
01.03.2025Кубок Англии1/8 финала3 : 0Бёрнли
14.03.2025Англия — Чемпионшип38-й турБристоль Сити2 : 1
11.03.2025Англия — Чемпионшип37-й тур1 : 1Бристоль Сити
08.03.2025Англия — Чемпионшип36-й турБристоль Сити1 : 1
04.03.2025Англия — Чемпионшип35-й тур0 : 2Бристоль Сити
21.02.2025Англия — Чемпионшип34-й турБристоль Сити2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3880
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3880
3
Плей-офф
Бёрнли3878
4
Плей-офф
Сандерленд3869
5
Плей-офф
Ковентри Сити3859
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3857
7 Бристоль Сити3857
8 Мидлсбро3854
9 Блэкберн Роверс3852
10 Уотфорд3852
11 Миллуолл3851
12 Шеффилд Уэнсдей3851
13 Норвич Сити3849
14 Престон Норт Энд3847
15 Куинз Парк Рейнджерс3845
16 Суонси Сити3844
17 Портсмут3842
18 Оксфорд Юнайтед3842
19 Халл Сити3841
20 Сток Сити3839
21 Кардифф Сити3839
22
Зона вылета
Дерби Каунти3838
23
Зона вылета
Лутон Таун3835
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3833

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