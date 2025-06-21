Испания U21 - Англия U21 21 Июня прямая трансляция
Начало трансляции: 21-06-2025 21:00
Стадион: Сити Арена — Антон Малатински (Трнава, Словакия), вместимость: 19200
21 Июня 2025 года в 22:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025, 1/4 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания U21 - Англия U21, которое состоится 21 Июня 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Сити Арена — Антон Малатински (Трнава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Испания U21
Англия U21
Главные тренеры
|Санти Дения
|Ли Карсли
История личных встреч
|17.06.2025
|U21 ЧЕ-2025
|Группа A. 3-й тур
|1 : 1
|14.06.2025
|U21 ЧЕ-2025
|Группа A. 2-й тур
|2 : 1
|11.06.2025
|U21 ЧЕ-2025
|Группа A. 1-й тур
|2 : 3
|15.10.2024
|U21 ЧЕ-2025 — квалификация
|Группа B
|6 : 0
|10.10.2024
|U21 ЧЕ-2025 — квалификация
|Группа B
|4 : 3
|18.06.2025
|U21 ЧЕ-2025
|Группа B. 3-й тур
|1 : 2
|15.06.2025
|U21 ЧЕ-2025
|Группа B. 2-й тур
|0 : 0
|12.06.2025
|U21 ЧЕ-2025
|Группа B. 1-й тур
|1 : 3
|15.10.2024
|U21 ЧЕ-2025 — квалификация
|Группа F
|7 : 0
|11.10.2024
|U21 ЧЕ-2025 — квалификация
|Группа F
|2 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания U21
|3
|7
| 2
1/4 финала
|Италия U21
|3
|7
|3
|Словакия U21
|3
|3
|4
|Румыния U21
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Германия U21
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Англия U21
|3
|4
|3
|Чехия U21
|3
|3
|4
|Словения U21
|3
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия U21
|3
|7
| 2
1/4 финала
|Франция U21
|3
|7
|3
|Грузия U21
|3
|3
|4
|Польша U21
|3
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Дания U21
|3
|7
| 2
1/4 финала
|Нидерланды U21
|3
|4
|3
|Украина U21
|3
|3
|4
|Финляндия U21
|3
|2