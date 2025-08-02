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Видзев - ГКС Катовице 02 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 02-08-2025 17:30
Стадион: Мейски (Лодзь, Польша), вместимость: 18018
02 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 3-й тур
Видзев
ГКС Катовице

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Видзев - ГКС Катовице, которое состоится 02 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Лодзь, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Видзев
Лодзь
ГКС Катовице
Катовице
Главные тренеры
Хорватия Желько Сопич
История личных встреч
15.03.2025 Польша — Экстракласса 25-й тур Видзев1 : 0ГКС Катовице
13.09.2024 Польша — Экстракласса 8-й тур ГКС Катовице2 : 2Видзев
27.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур 3 : 2Видзев
19.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур Видзев1 : 0
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур 2 : 1Видзев
19.05.2025 Польша — Экстракласса 33-й тур Видзев2 : 0
15.05.2025 Польша — Экстракласса 31-й тур Видзев0 : 2
28.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур ГКС Катовице2 : 2
19.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур ГКС Катовице0 : 1
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур 2 : 3ГКС Катовице
18.05.2025 Польша — Экстракласса 33-й тур ГКС Катовице2 : 2
11.05.2025 Польша — Экстракласса 32-й тур ГКС Катовице2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Краковия26
2
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк26
3
Квалификация Лиги конференций
Гурник З26
4
Квалификация Лиги конференций
Радомяк24
5 Нецеча23
6 Погонь23
7 Ягеллония23
8 Легия13
9 Ракув23
10 Лех П23
11 Видзев23
12 Мотор23
13 Заглембе Л32
14 ГКС Катовице21
15 Арка21
16
Зона вылета
Корона31
17
Зона вылета
Пяст10
18
Зона вылета
Лехия2-5

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