Видзев - ГКС Катовице 02 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 02-08-2025 17:30
Стадион: Мейски (Лодзь, Польша), вместимость: 18018
02 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Видзев - ГКС Катовице, которое состоится 02 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Лодзь, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Видзев
Лодзь
ГКС Катовице
Катовице
Главные тренеры
|Желько Сопич
История личных встреч
|15.03.2025
|Польша — Экстракласса
|25-й тур
|1 : 0
|13.09.2024
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|2 : 2
|27.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|3 : 2
|19.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|1 : 0
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|2 : 1
|19.05.2025
|Польша — Экстракласса
|33-й тур
|2 : 0
|15.05.2025
|Польша — Экстракласса
|31-й тур
|0 : 2
|28.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|2 : 2
|19.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|0 : 1
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|2 : 3
|18.05.2025
|Польша — Экстракласса
|33-й тур
|2 : 2
|11.05.2025
|Польша — Экстракласса
|32-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Краковия
|2
|6
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|2
|6
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Гурник З
|2
|6
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Радомяк
|2
|4
|5
|Нецеча
|2
|3
|6
|Погонь
|2
|3
|7
|Ягеллония
|2
|3
|8
|Легия
|1
|3
|9
|Ракув
|2
|3
|10
|Лех П
|2
|3
|11
|Видзев
|2
|3
|12
|Мотор
|2
|3
|13
|Заглембе Л
|3
|2
|14
|ГКС Катовице
|2
|1
|15
|Арка
|2
|1
| 16
Зона вылета
|Корона
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Пяст
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Лехия
|2
|-5