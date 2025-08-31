Райо Вальекано - Барселона 31 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 31-08-2025 21:30
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
31 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Барселона, которое состоится 31 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Барселона
Барселона
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|5
|зщ
|Луис Фелипе
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|6
|пз
|Пате Сисс
|17
|пз
|Унай Лопес
|4
|пз
|Педро Диас
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|13
|вр
|Жоан Гарсия
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|21
|пз
|Френки де Йонг
|8
|пз
|Педри
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|20
|пз
|Дани Ольмо
|11
|пз
|Рафинья
|7
|нп
|Ферран Торрес
Главные тренеры
|Иньиго Перес
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|17.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 0
|27.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 2
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|3 : 0
|25.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 1
|26.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 1
|13.08.2022
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 0
|24.04.2022
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 1
|27.10.2021
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 0
|27.01.2021
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 2
|09.03.2019
|Испания - Примера
|27-й тур
|3 : 1
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|4 : 0
|25.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 0
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 1
|15.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 3
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|0 : 0
|23.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 3
|16.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|0 : 3
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|5 : 0
|04.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 5
|31.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 7
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Примеры: «Райо Вальекано» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Вильярреал
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Хетафе
|3
|6
| 6
Лига конференций
|Эльче
|3
|5
|7
|Бетис
|3
|5
|8
|Валенсия
|3
|4
|9
|Эспаньол
|2
|4
|10
|Алавес
|3
|4
|11
|Райо Вальекано
|2
|3
|12
|Осасуна
|2
|3
|13
|Реал Сосьедад
|2
|2
|14
|Атлетико М
|3
|2
|15
|Сельта
|3
|2
|16
|Мальорка
|2
|1
|17
|Севилья
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Леванте
|3
|0
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Жирона
|2
|0