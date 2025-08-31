01:26 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 31 августа
Свернуть список

Райо Вальекано - Барселона 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 21:30
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
31 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 3-й тур
Райо Вальекано
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Барселона, которое состоится 31 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Барселона
Барселона
13АргентинаврАугусто Баталья
2РумыниязщАндрей Рациу
24ФранциязщФлорьян Лежён
5ИталиязщЛуис Фелипе
3ИспаниязщПеп Чаварриа
6СенегалпзПате Сисс
17ИспанияпзУнай Лопес
4ИспанияпзПедро Диас
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
7ИспаниянпИси Паласон
18ИспаниянпАльваро Гарсия
13ИспанияврЖоан Гарсия
24ИспаниязщЭрик Гарсия
4УругвайзщРональд Араухо
5ИспаниязщПау Кубарси
3ИспаниязщАлекс Бальде
21НидерландыпзФренки де Йонг
8Испанияпз Педри
10ИспанияпзЛамин Ямаль
20ИспанияпзДани Ольмо
11Бразилияпз Рафинья
7ИспаниянпФерран Торрес
Главные тренеры
ИспанияИньиго Перес
ГерманияХанс-Дитер Флик
История личных встреч
17.02.2025Испания — Примера24-й турБарселона1 : 0Райо Вальекано
27.08.2024Испания — Примера3-й турРайо Вальекано1 : 2Барселона
19.05.2024Испания - Примера37-й турБарселона3 : 0Райо Вальекано
25.11.2023Испания - Примера14-й турРайо Вальекано1 : 1Барселона
26.04.2023Испания - Примера31-й турРайо Вальекано2 : 1Барселона
13.08.2022Испания - Примера1-й турБарселона0 : 0Райо Вальекано
24.04.2022Испания - Примера21-й турБарселона0 : 1Райо Вальекано
27.10.2021Испания - Примера11-й турРайо Вальекано1 : 0Барселона
27.01.2021Кубок Испании1/8 финалаРайо Вальекано1 : 2Барселона
09.03.2019Испания - Примера27-й турБарселона3 : 1Райо Вальекано
28.08.2025Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчРайо Вальекано4 : 0
25.08.2025Испания — Примера2-й тур1 : 0Райо Вальекано
21.08.2025Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матч0 : 1Райо Вальекано
15.08.2025Испания — Примера1-й тур1 : 3Райо Вальекано
24.05.2025Испания — Примера38-й турРайо Вальекано0 : 0
23.08.2025Испания — Примера2-й тур2 : 3Барселона
16.08.2025Испания — Примера1-й тур0 : 3Барселона
10.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Барселона5 : 0
04.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20250 : 5Барселона
31.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20253 : 7Барселона
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Примеры: «Райо Вальекано» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Вильярреал26
2
Лига чемпионов
Барселона26
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид26
4
Лига чемпионов
Атлетик Б26
5
Лига Европы
Хетафе36
6
Лига конференций
Эльче35
7 Бетис35
8 Валенсия34
9 Эспаньол24
10 Алавес34
11 Райо Вальекано23
12 Осасуна23
13 Реал Сосьедад22
14 Атлетико М32
15 Сельта32
16 Мальорка21
17 Севилья20
18
Зона вылета
Леванте30
19
Зона вылета
Овьедо20
20
Зона вылета
Жирона20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close