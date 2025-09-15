05:43 ()
Родина - Факел 15 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 15-09-2025 18:30
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
15 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 10-й тур
Главный судья: Игорь Капленков (Москва, Россия);
Родина
Факел

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Факел, которое состоится 15 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
Факел
Воронеж
Главные тренеры
Армения Барсег Артёмович Киракосян (и.о.)
Россия Игорь Михайлович Шалимов
История личных встреч
17.02.2020 Кубок ФНЛ Группа B. 2-й тур Родина2 : 0Факел
07.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур Родина2 : 0
03.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур 1 : 5Родина
29.08.2025 Россия — Лига PARI 7-й тур Родина3 : 0
23.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур 1 : 1Родина
16.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур 0 : 0Родина
12.09.2025 Россия — МФЛ 22-й тур 2 : 0Факел
08.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур Факел1 : 0
04.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур 1 : 1Факел
31.08.2025 Россия — Лига PARI 7-й тур 2 : 0Факел
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур Факел0 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура Первой лиги: «Родина» — «Факел». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Спартак Кс1023
2
Повышение
Факел922
3
Плей-офф за повышение
Ротор1020
4
Плей-офф за повышение
Урал920
5 КАМАЗ1018
6 Челябинск1018
7 Родина913
8 Арсенал Т1013
9 Шинник1013
10 Волга Ул1011
11 СКА-Хабаровск1010
12 Уфа99
13 Енисей99
14 Нефтехимик98
15 Черноморец96
16
Зона вылета
Торпедо М106
17
Зона вылета
Чайка96
18
Зона вылета
Сокол105

