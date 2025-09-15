Родина - Факел 15 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 15-09-2025 18:30
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
15 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 10-й тур
Главный судья: Игорь Капленков (Москва, Россия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Факел, которое состоится 15 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Родина
Москва
Факел
Воронеж
Главные тренеры
|Барсег Артёмович Киракосян (и.о.)
|Игорь Михайлович Шалимов
История личных встреч
|17.02.2020
|Кубок ФНЛ
|Группа B. 2-й тур
|2 : 0
|07.09.2025
|Россия — Лига PARI
|9-й тур
|2 : 0
|03.09.2025
|Россия — Лига PARI
|8-й тур
|1 : 5
|29.08.2025
|Россия — Лига PARI
|7-й тур
|3 : 0
|23.08.2025
|Россия — Лига PARI
|6-й тур
|1 : 1
|16.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|0 : 0
|12.09.2025
|Россия — МФЛ
|22-й тур
|2 : 0
|08.09.2025
|Россия — Лига PARI
|9-й тур
|1 : 0
|04.09.2025
|Россия — Лига PARI
|8-й тур
|1 : 1
|31.08.2025
|Россия — Лига PARI
|7-й тур
|2 : 0
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|0 : 0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура Первой лиги: «Родина» — «Факел». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Спартак Кс
|10
|23
| 2
Повышение
|Факел
|9
|22
| 3
Плей-офф за повышение
|Ротор
|10
|20
| 4
Плей-офф за повышение
|Урал
|9
|20
|5
|КАМАЗ
|10
|18
|6
|Челябинск
|10
|18
|7
|Родина
|9
|13
|8
|Арсенал Т
|10
|13
|9
|Шинник
|10
|13
|10
|Волга Ул
|10
|11
|11
|СКА-Хабаровск
|10
|10
|12
|Уфа
|9
|9
|13
|Енисей
|9
|9
|14
|Нефтехимик
|9
|8
|15
|Черноморец
|9
|6
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|10
|6
| 17
Зона вылета
|Чайка
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Сокол
|10
|5