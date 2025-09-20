Аль-Наср - Эр-Рияд 20 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 20-09-2025 20:00
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
20 Сентября 2025 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Эр-Рияд, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Наср
История личных встреч
|12.04.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|27-й тур
|2 : 1
|08.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|10-й тур
|0 : 1
|23.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|33-й тур
|2 : 2
|08.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|16-й тур
|4 : 1
|17.09.2025
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа D. 1-й тур
|5 : 0
|14.09.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|2-й тур
|2 : 0
|29.08.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|1-й тур
|0 : 5
|23.08.2025
|Суперкубок Саудовской Аравии 2025
|Финал
|2 : 2 3 : 5
|19.08.2025
|Суперкубок Саудовской Аравии 2025
|1/2 финала
|2 : 1
|14.09.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|2-й тур
|2 : 1
|29.08.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|1-й тур
|2 : 0
|26.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|34-й тур
|0 : 1
|20.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|33-й тур
|3 : 2
|15.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|32-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|2
|6
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Халидж
|2
|6
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттихад
|2
|6
|4
|Неом
|3
|6
|5
|Аль-Таавун
|3
|6
|6
|Аль-Кадисия
|2
|4
|7
|Аль-Хиляль
|2
|4
|8
|Аль-Ахли
|2
|4
|9
|Аль-Иттифак
|3
|4
|10
|Эр-Рияд
|2
|3
|11
|Аль-Холуд
|3
|3
|12
|Аль-Шабаб
|2
|3
|13
|Аль-Фейха
|2
|3
|14
|Аль-Хазм
|2
|1
|15
|Дамак
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Аль-Фатех
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Аль-Наджма
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|3
|0