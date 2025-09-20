00:47 ()
Аль-Наср - Эр-Рияд 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 20:00
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
20 Сентября 2025 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 3-й тур
Аль-Наср
Эр-Рияд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Эр-Рияд, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
История личных встреч
12.04.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 27-й тур Аль-Наср2 : 1Эр-Рияд
08.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 10-й тур Эр-Рияд0 : 1Аль-Наср
23.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 33-й тур Эр-Рияд2 : 2Аль-Наср
08.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 16-й тур Аль-Наср4 : 1Эр-Рияд
17.09.2025 Лига Чемпионов АФК 2 Группа D. 1-й тур Аль-Наср5 : 0
14.09.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 2-й тур Аль-Наср2 : 0
29.08.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 1-й тур 0 : 5Аль-Наср
23.08.2025 Суперкубок Саудовской Аравии 2025 Финал Аль-Наср2 : 2 3 : 5
19.08.2025 Суперкубок Саудовской Аравии 2025 1/2 финала Аль-Наср2 : 1
14.09.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 2-й тур Эр-Рияд2 : 1
29.08.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 1-й тур 2 : 0Эр-Рияд
26.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 34-й тур Эр-Рияд0 : 1
20.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 33-й тур 3 : 2Эр-Рияд
15.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 32-й тур Эр-Рияд1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср26
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Халидж26
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад26
4 Неом36
5 Аль-Таавун36
6 Аль-Кадисия24
7 Аль-Хиляль24
8 Аль-Ахли24
9 Аль-Иттифак34
10 Эр-Рияд23
11 Аль-Холуд33
12 Аль-Шабаб23
13 Аль-Фейха23
14 Аль-Хазм21
15 Дамак31
16
Зона вылета
Аль-Фатех20
17
Зона вылета
Аль-Наджма20
18
Зона вылета
Аль-Охдуд30

