Челси - Брайтон 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 16:00
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
27 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|1
|вр
|Роберт Санчес
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|23
|зщ
|Трево Чалоба
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|21
|зщ
|Йоррел Хато
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|7
|нп
|Педру Нету
|41
|нп
|Эстевао
|20
|нп
|Жоао Педро
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|22
|зщ
|Каору Митома
|17
|пз
|Карлос Балеба
|26
|пз
|Ясин Аяри
|25
|пз
|Диего Гомес
|11
|нп
|Янкуба Минте
|10
|нп
|Жоржиньо Рюттер
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
|14.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 0
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 2
|15.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 2
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 3
|15.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 2
|29.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 1
|18.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|23.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 2
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|17.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 1
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 0
|23.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 6
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|31.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|27.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 6
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|5
|10
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Борнмут
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Кристал Пэлас
|5
|9
|6
|Челси
|5
|8
|7
|Сандерленд
|5
|8
|8
|Фулхэм
|5
|8
|9
|Манчестер Сити
|5
|7
|10
|Эвертон
|5
|7
|11
|Манчестер Юнайтед
|5
|7
|12
|Лидс Юнайтед
|5
|7
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|6
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|5
|5
|15
|Ноттингем Форест
|5
|5
|16
|Бёрнли
|5
|4
|17
|Брентфорд
|5
|4
|18
|Астон Вилла
|5
|3
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|3
|20
|Вулверхэмптон
|5
|0