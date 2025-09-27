04:08 ()
Челси - Брайтон 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 16:00
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
27 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Челси
Брайтон энд Хоув Альбион

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1 Испания вр Роберт Санчес
27 Франция зщ Мало Гюсто
23 Англия зщ Трево Чалоба
3 Испания зщ Марк Кукурелья
24 Англия зщ Рис Джеймс
21 Нидерланды зщ Йоррел Хато
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
7 Португалия нп Педру Нету
41 Бразилия нп Эстевао
20 Бразилия нп Жоао Педро
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
6 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
24 Турция зщ Ферди Кадыоглу
22 Япония зщ Каору Митома
17 Камерун пз Карлос Балеба
26 Швеция пз Ясин Аяри
25 Парагвай пз Диего Гомес
11 Гамбия нп Янкуба Минте
10 Франция нп Жоржиньо Рюттер
Главные тренеры
Италия Энцо Мареска
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
14.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0Челси
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Челси
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Челси4 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
15.05.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Челси
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Челси3 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Челси1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
23.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Челси4 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
15.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур Челси1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
29.10.2022 Англия - Премьер-лига 14-й тур Брайтон энд Хоув Альбион4 : 1Челси
18.01.2022 Англия - Премьер-лига 24-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Челси
23.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 1 : 2Челси
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур 2 : 1Челси
17.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 3 : 1Челси
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур 2 : 2Челси
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Челси2 : 0
23.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 0 : 6Брайтон энд Хоув Альбион
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур 2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
31.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1
27.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 0 : 6Брайтон энд Хоув Альбион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль515
2
Лига чемпионов
Арсенал510
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур510
4
Лига чемпионов
Борнмут510
5
Лига Европы
Кристал Пэлас59
6 Челси58
7 Сандерленд58
8 Фулхэм58
9 Манчестер Сити57
10 Эвертон57
11 Манчестер Юнайтед57
12 Лидс Юнайтед57
13 Ньюкасл Юнайтед56
14 Брайтон энд Хоув Альбион55
15 Ноттингем Форест55
16 Бёрнли54
17 Брентфорд54
18 Астон Вилла53
19 Вест Хэм Юнайтед53
20 Вулверхэмптон50

