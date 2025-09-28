Ньюкасл - Арсенал 28 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-09-2025 17:30
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
28 Сентября 2025 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Арсенал, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Арсенал
Лондон
|1
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|12
|зщ
|Малик Тшау
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Сандро Тонали
|7
|пз
|Жоэлинтон
|10
|пз
|Энтони Гордон
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
|1
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|23
|пз
|Микель Мерино
|36
|пз
|Мартин Субименди
|41
|пз
|Деклан Райс
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|7
|нп
|Букайо Сака
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Микель Артета
История личных встреч
|27.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|18.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|05.02.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|07.01.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 1
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|07.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 2
|03.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|16.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 0
|24.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|4 : 1
|21.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 2
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 0
|24.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 2
|21.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 2
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|31.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура АПЛ: «Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|6
|15
| 2
Лига чемпионов
|Кристал Пэлас
|6
|12
| 3
Лига чемпионов
|Борнмут
|6
|11
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|6
|10
| 5
Лига Европы
|Арсенал
|5
|10
|6
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|10
|7
|Челси
|6
|8
|8
|Сандерленд
|5
|8
|9
|Фулхэм
|5
|8
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|6
|8
|11
|Лидс Юнайтед
|6
|8
|12
|Эвертон
|5
|7
|13
|Брентфорд
|6
|7
|14
|Манчестер Юнайтед
|6
|7
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|6
|16
|Ноттингем Форест
|5
|5
|17
|Бёрнли
|6
|4
|18
|Астон Вилла
|5
|3
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|3
|20
|Вулверхэмптон
|5
|0