Ньюкасл - Арсенал 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 17:30
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
28 Сентября 2025 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Арсенал, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Арсенал
Лондон
1 Англия вр Ник Поуп
2 Англия зщ Киран Триппьер
12 Германия зщ Малик Тшау
33 Англия зщ Дэн Бёрн
21 Англия зщ Тино Ливраменто
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
8 Италия пз Сандро Тонали
7 Бразилия пз Жоэлинтон
10 Англия пз Энтони Гордон
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
27 Германия нп Ник Вольтемаде
1 Испания вр Давид Райя
12 Нидерланды зщ Юрриен Тимбер
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальяйнс
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
23 Испания пз Микель Мерино
36 Испания пз Мартин Субименди
41 Англия пз Деклан Райс
10 Англия пз Эберечи Эзе
7 Англия нп Букайо Сака
14 Швеция нп Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Испания Микель Артета
История личных встреч
27.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Арсенал3 : 2Ньюкасл Юнайтед
18.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур Арсенал1 : 0Ньюкасл Юнайтед
05.02.2025 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Ньюкасл Юнайтед2 : 0Арсенал
07.01.2025 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч Арсенал0 : 2Ньюкасл Юнайтед
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Арсенал
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Арсенал4 : 1Ньюкасл Юнайтед
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Арсенал
07.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 2Арсенал
03.01.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Арсенал0 : 0Ньюкасл Юнайтед
16.05.2022 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 0Арсенал
24.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Ньюкасл Юнайтед4 : 1
21.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур 0 : 0Ньюкасл Юнайтед
18.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур 0 : 0Ньюкасл Юнайтед
24.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 0 : 2Арсенал
21.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Арсенал1 : 1
16.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 0 : 2Арсенал
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур Арсенал3 : 0
31.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур 1 : 0Арсенал
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура АПЛ: «Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль615
2
Лига чемпионов
Кристал Пэлас612
3
Лига чемпионов
Борнмут611
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити610
5
Лига Европы
Арсенал510
6 Тоттенхэм Хотспур510
7 Челси68
8 Сандерленд58
9 Фулхэм58
10 Брайтон энд Хоув Альбион68
11 Лидс Юнайтед68
12 Эвертон57
13 Брентфорд67
14 Манчестер Юнайтед67
15 Ньюкасл Юнайтед56
16 Ноттингем Форест55
17 Бёрнли64
18 Астон Вилла53
19 Вест Хэм Юнайтед53
20 Вулверхэмптон50

