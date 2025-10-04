02:04 ()
Челси - Ливерпуль 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 18:30
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
04 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Челси
Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Ливерпуль, которое состоится 04 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
1 Испания вр Роберт Санчес
24 Англия зщ Рис Джеймс
34 Англия зщ Джош Ачимпонг
5 Франция зщ Бенуа Бадьяшиль
3 Испания зщ Марк Кукурелья
45 Бельгия пз Ромео Лавиа
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
41 Бразилия нп Эстевао
7 Португалия нп Педру Нету
20 Бразилия нп Жоао Педро
25 Грузия вр Георгий Мамардашвили
12 Северная Ирландия зщ Конор Брэдли
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
18 Нидерланды пз Коди Гакпо
9 Швеция пз Александер Исак
11 Египет нп Мохамед Салах
Главные тренеры
Италия Энцо Мареска
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
04.05.2025 Англия — Премьер-лига 35-й тур Челси3 : 1Ливерпуль
20.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур Ливерпуль2 : 1Челси
25.02.2024 Англия - Кубок лиги Финал Челси0 : 1 ДВЛиверпуль
31.01.2024 Англия - Премьер-лига 22-й тур Ливерпуль4 : 1Челси
13.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Челси1 : 1Ливерпуль
04.04.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Челси0 : 0Ливерпуль
21.01.2023 Англия - Премьер-лига 21-й тур Ливерпуль0 : 0Челси
14.05.2022 Кубок Англии Финал Челси0 : 0 5 : 6Ливерпуль
27.02.2022 Англия - Кубок лиги Финал Челси0 : 0 10 : 11Ливерпуль
02.01.2022 Англия - Премьер-лига 21-й тур Челси2 : 2Ливерпуль
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Челси1 : 0
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур Челси1 : 3
23.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 1 : 2Челси
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур 2 : 1Челси
17.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 3 : 1Челси
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 1 : 0Ливерпуль
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур 2 : 1Ливерпуль
23.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Ливерпуль2 : 1
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Ливерпуль2 : 1
17.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Ливерпуль3 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча седьмого тура АПЛ: «Челси» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль615
2
Лига чемпионов
Арсенал613
3
Лига чемпионов
Кристал Пэлас612
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур611
5
Лига Европы
Сандерленд611
6 Борнмут611
7 Манчестер Сити610
8 Челси68
9 Эвертон68
10 Брайтон энд Хоув Альбион68
11 Фулхэм68
12 Лидс Юнайтед68
13 Брентфорд67
14 Манчестер Юнайтед67
15 Ньюкасл Юнайтед66
16 Астон Вилла66
17 Ноттингем Форест65
18 Бёрнли64
19 Вест Хэм Юнайтед64
20 Вулверхэмптон61

