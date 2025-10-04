Челси - Ливерпуль 04 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-10-2025 18:30
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
04 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Ливерпуль, которое состоится 04 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
|1
|вр
|Роберт Санчес
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|34
|зщ
|Джош Ачимпонг
|5
|зщ
|Бенуа Бадьяшиль
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|45
|пз
|Ромео Лавиа
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|41
|нп
|Эстевао
|7
|нп
|Педру Нету
|20
|нп
|Жоао Педро
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|12
|зщ
|Конор Брэдли
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|18
|пз
|Коди Гакпо
|9
|пз
|Александер Исак
|11
|нп
|Мохамед Салах
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Арне Слот
История личных встреч
|04.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|35-й тур
|3 : 1
|20.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|25.02.2024
|Англия - Кубок лиги
|Финал
|0 : 1 ДВ
|31.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|4 : 1
|13.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|04.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|21.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|14.05.2022
|Кубок Англии
|Финал
|0 : 0 5 : 6
|27.02.2022
|Англия - Кубок лиги
|Финал
|0 : 0 10 : 11
|02.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 2
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 3
|23.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 2
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|17.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 1
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|23.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 1
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|17.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча седьмого тура АПЛ: «Челси» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|6
|15
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|6
|13
| 3
Лига чемпионов
|Кристал Пэлас
|6
|12
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|11
| 5
Лига Европы
|Сандерленд
|6
|11
|6
|Борнмут
|6
|11
|7
|Манчестер Сити
|6
|10
|8
|Челси
|6
|8
|9
|Эвертон
|6
|8
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|6
|8
|11
|Фулхэм
|6
|8
|12
|Лидс Юнайтед
|6
|8
|13
|Брентфорд
|6
|7
|14
|Манчестер Юнайтед
|6
|7
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|6
|16
|Астон Вилла
|6
|6
|17
|Ноттингем Форест
|6
|5
|18
|Бёрнли
|6
|4
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|4
|20
|Вулверхэмптон
|6
|1