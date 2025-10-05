00:11 ()
Севилья - Барселона 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 16:15
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
05 Октября 2025 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 8-й тур
Севилья
Барселона

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Барселона, которое состоится 05 Октября 2025 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Барселона
Барселона
1ГрецияврОдиссеас Влаходимос
3ИспаниязщСесар Аспиликуэта
15ПортугалиязщФабиу Кардозу
23Бразилиязщ Маркан
2ИспаниязщХосе Анхель Кармона
12ЧилизщГабриэль Суасо
18ФранцияпзЛюсьен Агуме
19ФранцияпзБатиста Менди
10ЧилинпАлексис Санчес
7ИспаниянпИсаак Ромеро
11ШвейцариянпРубен Варгас
25ПольшаврВойцех Щенсны
23ФранциязщЖюль Кунде
4УругвайзщРональд Араухо
5ИспаниязщПау Кубарси
18ИспаниязщХерард Мартин
17ИспанияпзМарк Касадо
8Испанияпз Педри
20ИспанияпзДани Ольмо
7ИспаниянпФерран Торрес
14АнглиянпМаркус Рашфорд
9ПольшанпРоберт Левандовски
Главные тренеры
АргентинаМатиас Хесус Алмейда
ГерманияХанс-Дитер Флик
История личных встреч
09.02.2025Испания — Примера23-й турСевилья1 : 4Барселона
20.10.2024Испания — Примера10-й турБарселона5 : 1Севилья
26.05.2024Испания - Примера38-й турСевилья1 : 2Барселона
29.09.2023Испания - Примера8-й турБарселона1 : 0Севилья
05.02.2023Испания - Примера20-й турБарселона3 : 0Севилья
03.09.2022Испания - Примера4-й турСевилья0 : 3Барселона
03.04.2022Испания - Примера30-й турБарселона1 : 0Севилья
21.12.2021Испания - Примера4-й турСевилья1 : 1Барселона
03.03.2021Кубок Испании1/2 финала. 2-й матчБарселона3 : 0 ДВСевилья
27.02.2021Испания - Примера25-й турСевилья0 : 2Барселона
28.09.2025Испания — Примера7-й тур0 : 1Севилья
23.09.2025Испания — Примера6-й турСевилья1 : 2
20.09.2025Испания — Примера5-й тур1 : 2Севилья
12.09.2025Испания — Примера4-й турСевилья2 : 2
30.08.2025Испания — Примера3-й тур0 : 2Севилья
01.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турБарселона1 : 2
28.09.2025Испания — Примера7-й турБарселона2 : 1
25.09.2025Испания — Примера6-й тур1 : 3Барселона
21.09.2025Испания — Примера5-й турБарселона3 : 0
18.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур1 : 2Барселона
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура Примеры: «Севилья» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона719
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид718
3
Лига чемпионов
Вильярреал716
4
Лига чемпионов
Эльче713
5
Лига Европы
Эспаньол712
6
Лига конференций
Бетис712
7 Атлетико М712
8 Хетафе811
9 Атлетик Б710
10 Осасуна810
11 Севилья710
12 Алавес78
13 Валенсия88
14 Леванте88
15 Овьедо86
16 Жирона86
17 Реал Сосьедад75
18
Зона вылета
Сельта75
19
Зона вылета
Райо Вальекано75
20
Зона вылета
Мальорка75

