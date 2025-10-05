Севилья - Барселона 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 16:15
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
05 Октября 2025 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 8-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Барселона, которое состоится 05 Октября 2025 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Барселона
Барселона
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|3
|зщ
|Сесар Аспиликуэта
|15
|зщ
|Фабиу Кардозу
|23
|зщ
|Маркан
|2
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|12
|зщ
|Габриэль Суасо
|18
|пз
|Люсьен Агуме
|19
|пз
|Батиста Менди
|10
|нп
|Алексис Санчес
|7
|нп
|Исаак Ромеро
|11
|нп
|Рубен Варгас
|25
|вр
|Войцех Щенсны
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|18
|зщ
|Херард Мартин
|17
|пз
|Марк Касадо
|8
|пз
|Педри
|20
|пз
|Дани Ольмо
|7
|нп
|Ферран Торрес
|14
|нп
|Маркус Рашфорд
|9
|нп
|Роберт Левандовски
Главные тренеры
|Матиас Хесус Алмейда
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 4
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|5 : 1
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 2
|29.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|05.02.2023
|Испания - Примера
|20-й тур
|3 : 0
|03.09.2022
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 3
|03.04.2022
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|21.12.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 1
|03.03.2021
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0 ДВ
|27.02.2021
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 2
|28.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 1
|23.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 2
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 2
|12.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 2
|30.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 2
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 2
|28.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|2 : 1
|25.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 3
|21.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 0
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура Примеры: «Севилья» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|7
|18
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|7
|16
| 4
Лига чемпионов
|Эльче
|7
|13
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|7
|12
| 6
Лига конференций
|Бетис
|7
|12
|7
|Атлетико М
|7
|12
|8
|Хетафе
|8
|11
|9
|Атлетик Б
|7
|10
|10
|Осасуна
|8
|10
|11
|Севилья
|7
|10
|12
|Алавес
|7
|8
|13
|Валенсия
|8
|8
|14
|Леванте
|8
|8
|15
|Овьедо
|8
|6
|16
|Жирона
|8
|6
|17
|Реал Сосьедад
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Сельта
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Райо Вальекано
|7
|5
| 20
Зона вылета
|Мальорка
|7
|5