Слуцк - Неман 15 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 15-10-2025 14:30
Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
15 Октября 2025 года в 15:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 19-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Неман, которое состоится 15 Октября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Слуцк
Слуцк
Неман
Гродно
История личных встреч
|11.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|4-й тур
|2 : 1
|19.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|2 : 0
|21.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|2 : 0
|11.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|2 : 0
|24.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 2
|12.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 0
|02.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|24.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 0
|21.03.2021
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 1
|22.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|1 : 0
|05.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|0 : 0
|27.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|0 : 1
|21.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|3 : 0
|13.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|0 : 3
|30.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|2 : 0
|10.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|1 : 0
|04.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 1
|28.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 0
|24.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|3 : 1
|20.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|24
|52
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|23
|48
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|24
|47
|4
|Торпедо-БелАЗ
|23
|41
|5
|Динамо-Брест
|24
|41
|6
|Минск
|24
|41
|7
|Ислочь
|24
|40
|8
|Неман
|22
|35
|9
|БАТЭ
|24
|30
|10
|Гомель
|23
|29
|11
|Витебск
|24
|27
|12
|Арсенал Дз
|24
|26
|13
|Нафтан
|24
|25
| 14
Стыковая зона
|Сморгонь
|24
|20
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|23
|14
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|24
|10