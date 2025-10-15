05:12 ()
Слуцк - Неман 15 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 15-10-2025 14:30
Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
15 Октября 2025 года в 15:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 19-й тур
Слуцк
Неман

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Неман, которое состоится 15 Октября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Слуцк
Слуцк
Неман
Гродно
История личных встреч
11.04.2025 Беларусь — Высшая лига 4-й тур Неман2 : 1Слуцк
19.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Неман2 : 0Слуцк
21.05.2024 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Слуцк2 : 0Неман
11.11.2023 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Неман2 : 0Слуцк
24.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Слуцк0 : 2Неман
12.08.2022 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Неман1 : 0Слуцк
02.04.2022 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Слуцк0 : 0Неман
24.07.2021 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Неман1 : 0Слуцк
21.03.2021 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Слуцк1 : 1Неман
22.11.2020 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Неман1 : 0Слуцк
05.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 0 : 0Слуцк
27.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Слуцк0 : 1
21.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 3 : 0Слуцк
13.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Слуцк0 : 3
30.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 2 : 0Слуцк
10.10.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Неман1 : 0
04.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Неман1 : 1
28.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 1 : 0Неман
24.09.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур 3 : 1Неман
20.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Неман3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2452
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2348
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2447
4 Торпедо-БелАЗ2341
5 Динамо-Брест2441
6 Минск2441
7 Ислочь2440
8 Неман2235
9 БАТЭ2430
10 Гомель2329
11 Витебск2427
12 Арсенал Дз2426
13 Нафтан2425
14
Стыковая зона
Сморгонь2420
15
Зона вылета
Слуцк2314
16
Зона вылета
Молодечно2410

