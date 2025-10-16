Аргентина U20 - Колумбия U20 16 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 16-10-2025 01:00
16 Октября 2025 года в 02:00 (+03:00). U20 ЧМ-2025 — финальный раунд, 1/2 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина U20 - Колумбия U20, которое состоится 16 Октября 2025 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2025 — финальный раунд, 1/2 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аргентина U20
Колумбия U20
История личных встреч
|12.10.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|1/4 финала
|0 : 2
|08.10.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|1/8 финала
|4 : 0
|05.10.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|Группа D. 3-й тур
|1 : 0
|02.10.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|Группа D. 2-й тур
|4 : 1
|29.09.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|Группа D. 1-й тур
|1 : 3
|11.10.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|1/4 финала
|2 : 3
|08.10.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|1/8 финала
|3 : 1
|06.10.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|Группа F. 3-й тур
|1 : 1
|02.10.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|Группа F. 2-й тур
|0 : 0
|30.09.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|Группа F. 1-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
1/8 финала
| Украина U20
Испания U20
|0 : 1
| Чили U20
Мексика U20
|1 : 4
| Аргентина U20
Нигерия U20
|4 : 0
| Колумбия U20
ЮАР U20
|3 : 1
| Япония U20
Франция U20
|0 : 1 ДВ
| Парагвай U20
Норвегия U20
|0 : 1 ДВ
| США U20
Италия U20
|3 : 0
| Марокко U20
Южная Корея U20
|2 : 1
1/4 финала
| Испания U20
Колумбия U20
|2 : 3
| Мексика U20
Аргентина U20
|0 : 2
| США U20
Марокко U20
|1 : 3
| Норвегия U20
Франция U20
|1 : 2
1/2 финала
| Марокко U20
Франция U20
|15.10
| Аргентина U20
Колумбия U20
|16.10
За 3-е место
| Loser SF 1
Loser SF 2
|18.10
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|20.10