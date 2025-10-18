00:46 ()
Манчестер Сити - Эвертон 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 16:00
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
18 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Манчестер Сити
Эвертон

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Эвертон, которое состоится 18 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Эвертон
Ливерпуль
25ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
27ПортугалиязщМатеус Нунес
3ПортугалиязщРубен Диаш
24ХорватиязщЙошко Гвардиол
33АнглиязщНико О'Райли
14ИспанияпзНико Гонсалес
52НорвегияпзОскар Бобб
4НидерландыпзТейани Рейндерс
47АнглияпзФил Фоден
11БельгияпзЖереми Доку
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
1АнглияврДжордан Пикфорд
15ИрландиязщДжейк О'Брайен
6АнглиязщДжеймс Тарковски
16УкраиназщВиталий Миколенко
32АнглиязщДжеррэд Брэнтуэйт
27СенегалпзИдрисса Гейе
37АнглияпзДжеймс Гарнер
24АргентинапзКарлос Алькарас
22АнглияпзКирнан Дьюсбери-Холл
10СенегалнпИлиман Ндиайе
11ФранциянпТьерно Барри
Главные тренеры
ИспанияХосеп Гвардиола
ШотландияДэвид Мойес
История личных встреч
19.04.2025Англия — Премьер-лига33-й турЭвертон0 : 2Манчестер Сити
26.12.2024Англия — Премьер-лига18-й турМанчестер Сити1 : 1Эвертон
10.02.2024Англия - Премьер-лига24-й турМанчестер Сити2 : 0Эвертон
27.12.2023Англия - Премьер-лига19-й турЭвертон1 : 3Манчестер Сити
14.05.2023Англия - Премьер-лига36-й турЭвертон0 : 3Манчестер Сити
31.12.2022Англия - Премьер-лига18-й турМанчестер Сити1 : 1Эвертон
26.02.2022Англия - Премьер-лига27-й турЭвертон0 : 1Манчестер Сити
21.11.2021Англия - Премьер-лига12-й турМанчестер Сити3 : 0Эвертон
23.05.2021Англия - Премьер-лига38-й турМанчестер Сити5 : 0Эвертон
20.03.2021Кубок Англии1/4 финалаЭвертон0 : 2Манчестер Сити
05.10.2025Англия — Премьер-лига7-й тур0 : 1Манчестер Сити
01.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур2 : 2Манчестер Сити
27.09.2025Англия — Премьер-лига6-й турМанчестер Сити5 : 1
24.09.2025Англия — Кубок лиги1/16 финала0 : 2Манчестер Сити
21.09.2025Англия — Премьер-лига5-й тур1 : 1Манчестер Сити
05.10.2025Англия — Премьер-лига7-й турЭвертон2 : 1
29.09.2025Англия — Премьер-лига6-й турЭвертон1 : 1
23.09.2025Англия — Кубок лиги1/16 финала2 : 0Эвертон
20.09.2025Англия — Премьер-лига5-й тур2 : 1Эвертон
13.09.2025Англия — Премьер-лига4-й турЭвертон0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал716
2
Лига чемпионов
Ливерпуль715
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур714
4
Лига чемпионов
Борнмут714
5
Лига Европы
Манчестер Сити713
6 Кристал Пэлас712
7 Челси711
8 Эвертон711
9 Сандерленд711
10 Манчестер Юнайтед710
11 Ньюкасл Юнайтед79
12 Брайтон энд Хоув Альбион79
13 Астон Вилла79
14 Фулхэм78
15 Лидс Юнайтед78
16 Брентфорд77
17 Ноттингем Форест75
18
Зона вылета
Бёрнли74
19
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед74
20
Зона вылета
Вулверхэмптон72

