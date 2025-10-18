Манчестер Сити - Эвертон 18 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-10-2025 16:00
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
18 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Эвертон, которое состоится 18 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Эвертон
Ливерпуль
|25
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|33
|зщ
|Нико О'Райли
|14
|пз
|Нико Гонсалес
|52
|пз
|Оскар Бобб
|4
|пз
|Тейани Рейндерс
|47
|пз
|Фил Фоден
|11
|пз
|Жереми Доку
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|24
|пз
|Карлос Алькарас
|22
|пз
|Кирнан Дьюсбери-Холл
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|11
|нп
|Тьерно Барри
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|19.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|10.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|27.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 3
|14.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 3
|31.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|26.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|21.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 0
|20.03.2021
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 2
|05.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 2
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|5 : 1
|24.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 2
|21.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|29.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|23.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 0
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|7
|16
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|7
|15
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|7
|14
| 4
Лига чемпионов
|Борнмут
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|7
|13
|6
|Кристал Пэлас
|7
|12
|7
|Челси
|7
|11
|8
|Эвертон
|7
|11
|9
|Сандерленд
|7
|11
|10
|Манчестер Юнайтед
|7
|10
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|9
|12
|Брайтон энд Хоув Альбион
|7
|9
|13
|Астон Вилла
|7
|9
|14
|Фулхэм
|7
|8
|15
|Лидс Юнайтед
|7
|8
|16
|Брентфорд
|7
|7
|17
|Ноттингем Форест
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Бёрнли
|7
|4
| 19
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|7
|2