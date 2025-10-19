23:05 ()
Онлайн трансляции
Суббота 18 октября
Воскресенье 19 октября
Свернуть список

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 19 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-10-2025 17:30
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
19 Октября 2025 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Манчестер Юнайтед, которое состоится 19 Октября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Манчестер
25 Грузия вр Георгий Мамардашвили
12 Северная Ирландия зщ Конор Брэдли
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
6 Венгрия зщ Милош Керкез
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
7 Германия пз Флориан Вирц
18 Нидерланды пз Коди Гакпо
9 Швеция пз Александер Исак
11 Египет нп Мохамед Салах
31 Бельгия вр Сенне Ламменс
15 Франция зщ Лени Йоро
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
23 Англия зщ Люк Шоу
2 Португалия зщ Диогу Дало
25 Уругвай пз Мануэль Угарте
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
13 Дания пз Патрик Доргу
7 Англия пз Мэйсон Маунт
19 Камерун нп Брайан Мбемо
30 Словения нп Беньямин Шешко
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
05.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Ливерпуль2 : 2Манчестер Юнайтед
01.09.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Манчестер Юнайтед0 : 3Ливерпуль
04.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Манчестер Юнайтед0 : 3Ливерпуль
07.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Манчестер Юнайтед2 : 2Ливерпуль
17.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала Манчестер Юнайтед4 : 3 ДВЛиверпуль
17.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Ливерпуль0 : 0Манчестер Юнайтед
05.03.2023 Англия - Премьер-лига 26-й тур Ливерпуль7 : 0Манчестер Юнайтед
22.08.2022 Англия - Премьер-лига 3-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1Ливерпуль
12.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед4 : 0Ливерпуль
19.04.2022 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ливерпуль4 : 0Манчестер Юнайтед
04.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур 2 : 1Ливерпуль
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 1 : 0Ливерпуль
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур 2 : 1Ливерпуль
23.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Ливерпуль2 : 1
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Ливерпуль2 : 1
04.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур 3 : 1Манчестер Юнайтед
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1
14.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур 3 : 0Манчестер Юнайтед
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча восьмого тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити816
2
Лига чемпионов
Арсенал716
3
Лига чемпионов
Ливерпуль715
4
Лига чемпионов
Борнмут815
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур714
6 Челси814
7 Сандерленд814
8 Кристал Пэлас813
9 Брайтон энд Хоув Альбион812
10 Эвертон811
11 Манчестер Юнайтед710
12 Ньюкасл Юнайтед89
13 Астон Вилла79
14 Фулхэм78
15 Лидс Юнайтед88
16 Брентфорд77
17 Бёрнли87
18
Зона вылета
Ноттингем Форест85
19
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед74
20
Зона вылета
Вулверхэмптон82

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close