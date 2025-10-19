Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 19 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-10-2025 17:30
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
19 Октября 2025 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Манчестер Юнайтед, которое состоится 19 Октября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|12
|зщ
|Конор Брэдли
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|6
|зщ
|Милош Керкез
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|7
|пз
|Флориан Вирц
|18
|пз
|Коди Гакпо
|9
|пз
|Александер Исак
|11
|нп
|Мохамед Салах
|31
|вр
|Сенне Ламменс
|15
|зщ
|Лени Йоро
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|23
|зщ
|Люк Шоу
|2
|зщ
|Диогу Дало
|25
|пз
|Мануэль Угарте
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|13
|пз
|Патрик Доргу
|7
|пз
|Мэйсон Маунт
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|30
|нп
|Беньямин Шешко
Главные тренеры
|Арне Слот
|Рубен Аморим
История личных встреч
|05.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 2
|01.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 3
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 3
|07.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 2
|17.03.2024
|Кубок Англии
|1/4 финала
|4 : 3 ДВ
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|05.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|7 : 0
|22.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|12.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|19.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 0
|04.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|23.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 1
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|04.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|14.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча восьмого тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|8
|16
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|7
|16
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Борнмут
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|7
|14
|6
|Челси
|8
|14
|7
|Сандерленд
|8
|14
|8
|Кристал Пэлас
|8
|13
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|8
|12
|10
|Эвертон
|8
|11
|11
|Манчестер Юнайтед
|7
|10
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|9
|13
|Астон Вилла
|7
|9
|14
|Фулхэм
|7
|8
|15
|Лидс Юнайтед
|8
|8
|16
|Брентфорд
|7
|7
|17
|Бёрнли
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|8
|5
| 19
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|8
|2