Суббота 18 октября
Воскресенье 19 октября
Хетафе - Реал Мадрид 19 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-10-2025 21:00
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
19 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 9-й тур
Хетафе
Реал Мадрид

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Реал Мадрид, которое состоится 19 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Реал Мадрид
Мадрид
13ИспанияврДавид Сория
17ИспаниязщКико Фемения
21ИспаниязщХуан Иглесиас
22ПортугалиязщДомингуш Дуарте
2Тогозщ Джене
16ИспаниязщДиего Рико
5ИспанияпзЛуис Милья
6ИспанияпзМарио Мартин
8УругвайпзМауро Арамбарри
23ИспаниянпАдриан Лисо
9ИспаниянпБорха Майораль
1БельгияврТибо Куртуа
17ИспаниязщРауль Асенсио
3БразилиязщЭдер Милитао
18ИспаниязщАльваро Фернандес
14ФранциязщОрельен Тчуамени
8УругвайпзФедерико Вальверде
5АнглияпзДжуд Беллингем
21ИспанияпзБраим Диас
15ТурциянпАрда Гюлер
7Бразилиянп Винисиус Жуниор
10ФранциянпКилиан Мбаппе
Главные тренеры
ИспанияХосе Бордалас
ИспанияХаби Алонсо
История личных встреч
23.04.2025Испания — Примера33-й турХетафе0 : 1Реал Мадрид
01.12.2024Испания — Примера15-й турРеал Мадрид2 : 0Хетафе
01.02.2024Испания - Примера20-й турХетафе0 : 2Реал Мадрид
02.09.2023Испания - Примера4-й турРеал Мадрид2 : 1Хетафе
13.05.2023Испания - Примера34-й турРеал Мадрид1 : 0Хетафе
08.10.2022Испания - Примера8-й турХетафе0 : 1Реал Мадрид
09.04.2022Испания - Примера31-й турРеал Мадрид2 : 0Хетафе
02.01.2022Испания - Примера19-й турХетафе1 : 0Реал Мадрид
18.04.2021Испания - Примера33-й турХетафе0 : 0Реал Мадрид
09.02.2021Испания - Примера1-й турРеал Мадрид2 : 0Хетафе
03.10.2025Испания — Примера8-й тур2 : 1Хетафе
27.09.2025Испания — Примера7-й турХетафе1 : 1
24.09.2025Испания — Примера6-й турХетафе1 : 1
21.09.2025Испания — Примера5-й тур3 : 0Хетафе
13.09.2025Испания — Примера4-й турХетафе2 : 0
04.10.2025Испания — Примера8-й турРеал Мадрид3 : 1
30.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур0 : 5Реал Мадрид
27.09.2025Испания — Примера7-й тур5 : 2Реал Мадрид
23.09.2025Испания — Примера6-й тур1 : 4Реал Мадрид
20.09.2025Испания — Примера5-й турРеал Мадрид2 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура Примеры: «Хетафе» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона922
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид821
3
Лига чемпионов
Вильярреал816
4
Лига чемпионов
Бетис815
5
Лига Европы
Эспаньол915
6
Лига конференций
Атлетик Б813
7 Эльче813
8 Атлетико М813
9 Севилья913
10 Алавес811
11 Хетафе811
12 Осасуна810
13 Леванте88
14 Райо Вальекано88
15 Мальорка98
16 Валенсия88
17 Сельта86
18
Зона вылета
Жирона96
19
Зона вылета
Овьедо96
20
Зона вылета
Реал Сосьедад85

