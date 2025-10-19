Хетафе - Реал Мадрид 19 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-10-2025 21:00
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
19 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 9-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Реал Мадрид, которое состоится 19 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Реал Мадрид
Мадрид
|13
|вр
|Давид Сория
|17
|зщ
|Кико Фемения
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|22
|зщ
|Домингуш Дуарте
|2
|зщ
|Джене
|16
|зщ
|Диего Рико
|5
|пз
|Луис Милья
|6
|пз
|Марио Мартин
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|23
|нп
|Адриан Лисо
|9
|нп
|Борха Майораль
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|17
|зщ
|Рауль Асенсио
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|18
|зщ
|Альваро Фернандес
|14
|зщ
|Орельен Тчуамени
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|21
|пз
|Браим Диас
|15
|нп
|Арда Гюлер
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|23.04.2025
|Испания — Примера
|33-й тур
|0 : 1
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 0
|01.02.2024
|Испания - Примера
|20-й тур
|0 : 2
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|2 : 1
|13.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 0
|08.10.2022
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 1
|09.04.2022
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 0
|02.01.2022
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 0
|18.04.2021
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 0
|09.02.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|2 : 0
|03.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 1
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 1
|24.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|21.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 0
|13.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|04.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 1
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 5
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|5 : 2
|23.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 4
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура Примеры: «Хетафе» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|9
|22
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|8
|21
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|8
|16
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|9
|15
| 6
Лига конференций
|Атлетик Б
|8
|13
|7
|Эльче
|8
|13
|8
|Атлетико М
|8
|13
|9
|Севилья
|9
|13
|10
|Алавес
|8
|11
|11
|Хетафе
|8
|11
|12
|Осасуна
|8
|10
|13
|Леванте
|8
|8
|14
|Райо Вальекано
|8
|8
|15
|Мальорка
|9
|8
|16
|Валенсия
|8
|8
|17
|Сельта
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Жирона
|9
|6
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|9
|6
| 20
Зона вылета
|Реал Сосьедад
|8
|5