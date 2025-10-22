Реал Мадрид - Ювентус 22 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-10-2025 21:00
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
22 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Ювентус, которое состоится 22 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Ювентус
Турин, Италия
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|17
|зщ
|Рауль Асенсио
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|18
|зщ
|Альваро Фернандес
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|30
|пз
|Франко Мастантуоно
|15
|пз
|Арда Гюлер
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|24
|зщ
|Даниэле Ругани
|15
|пз
|Пьер Калюлю
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|27
|пз
|Андреа Камбьязо
|10
|пз
|Кенан Йылдыз
|7
|нп
|Шику Консейсау
|30
|нп
|Джонатан Дэвид
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Игор Тудор
История личных встреч
|01.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|1 : 0
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|31.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|05.08.2018
|Международный кубок чемпионов - 2018
|Международный кубок чемпионов
|3 : 1
|11.04.2018
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 3
|03.04.2018
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 3
|03.06.2017
|Лига чемпионов
|Финал
|1 : 4
|13.05.2015
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1
|05.05.2015
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|05.11.2013
|Лига чемпионов
|Группа B. 4-й тур
|2 : 2
|19.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 1
|04.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 1
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 5
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|5 : 2
|23.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 4
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 0
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 2
|27.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура общего этапа Лиги чемпионов: «Реал» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бавария
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Реал Мадрид
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Барселона
|3
|6
| 4
1/8 финала
|ПСЖ
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Интер М
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Арсенал
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Карабах
|2
|6
| 8
1/8 финала
|Боруссия Д
|2
|4
| 9
Плей-офф
|Манчестер Сити
|2
|4
| 10
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|4
| 11
Плей-офф
|Атлетико М
|2
|3
| 12
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|3
| 13
Плей-офф
|Марсель
|2
|3
| 14
Плей-офф
|Брюгге
|2
|3
| 15
Плей-офф
|Спортинг
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Ливерпуль
|2
|3
| 18
Плей-офф
|Челси
|2
|3
| 19
Плей-офф
|Наполи
|2
|3
| 20
Плей-офф
|Юнион
|2
|3
| 21
Плей-офф
|Галатасарай
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Аталанта
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Ювентус
|2
|2
| 24
Плей-офф
|Будё-Глимт
|2
|2
|25
|Байер
|2
|2
|26
|Пафос
|3
|2
|27
|Вильярреал
|2
|1
|28
|ПСВ Эйндховен
|2
|1
|29
|Копенгаген
|2
|1
|30
|Монако
|2
|1
|31
|Славия П
|2
|1
|32
|Олимпиакос
|3
|1
|33
|Кайрат
|3
|1
|34
|Бенфика
|2
|0
|35
|Атлетик Б
|2
|0
|36
|Аякс
|2
|0