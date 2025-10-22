02:12 ()
Реал Мадрид - Ювентус 22 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-10-2025 21:00
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
22 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Реал Мадрид
Ювентус

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Ювентус, которое состоится 22 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Ювентус
Турин, Италия
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
17 Испания зщ Рауль Асенсио
3 Бразилия зщ Эдер Милитао
18 Испания зщ Альваро Фернандес
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
14 Франция пз Орельен Тчуамени
5 Англия пз Джуд Беллингем
30 Аргентина пз Франко Мастантуоно
15 Турция пз Арда Гюлер
7 Бразилия пз Винисиус Жуниор
10 Франция нп Килиан Мбаппе
16 Италия вр Микеле Ди Грегорио
4 Италия зщ Федерико Гатти
6 Англия зщ Ллойд Келли
24 Италия зщ Даниэле Ругани
15 Франция пз Пьер Калюлю
5 Италия пз Мануэль Локателли
8 Нидерланды пз Тён Копмейнерс
27 Италия пз Андреа Камбьязо
10 Турция пз Кенан Йылдыз
7 Португалия нп Шику Консейсау
30 Канада нп Джонатан Дэвид
Главные тренеры
Испания Хаби Алонсо
Хорватия Игор Тудор
История личных встреч
01.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала Реал Мадрид1 : 0Ювентус
03.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ювентус3 : 1Реал Мадрид
31.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Реал Мадрид2 : 0Ювентус
05.08.2018 Международный кубок чемпионов - 2018 Международный кубок чемпионов Реал Мадрид3 : 1Ювентус
11.04.2018 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Реал Мадрид1 : 3Ювентус
03.04.2018 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Ювентус0 : 3Реал Мадрид
03.06.2017 Лига чемпионов Финал Ювентус1 : 4Реал Мадрид
13.05.2015 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Реал Мадрид1 : 1Ювентус
05.05.2015 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Ювентус2 : 1Реал Мадрид
05.11.2013 Лига чемпионов Группа B. 4-й тур Ювентус2 : 2Реал Мадрид
19.10.2025 Испания — Примера 9-й тур 0 : 1Реал Мадрид
04.10.2025 Испания — Примера 8-й тур Реал Мадрид3 : 1
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 0 : 5Реал Мадрид
27.09.2025 Испания — Примера 7-й тур 5 : 2Реал Мадрид
23.09.2025 Испания — Примера 6-й тур 1 : 4Реал Мадрид
19.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур 2 : 0Ювентус
05.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур Ювентус0 : 0
01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 2 : 2Ювентус
27.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур Ювентус1 : 1
20.09.2025 Италия — Серия А 4-й тур 1 : 1Ювентус
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура общего этапа Лиги чемпионов: «Реал» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария26
2
1/8 финала
Реал Мадрид26
3
1/8 финала
Барселона36
4
1/8 финала
ПСЖ26
5
1/8 финала
Интер М26
6
1/8 финала
Арсенал26
7
1/8 финала
Карабах26
8
1/8 финала
Боруссия Д24
9
Плей-офф
Манчестер Сити24
10
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур24
11
Плей-офф
Атлетико М23
12
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед23
13
Плей-офф
Марсель23
14
Плей-офф
Брюгге23
15
Плей-офф
Спортинг23
16
Плей-офф
Айнтрахт Ф23
17
Плей-офф
Ливерпуль23
18
Плей-офф
Челси23
19
Плей-офф
Наполи23
20
Плей-офф
Юнион23
21
Плей-офф
Галатасарай23
22
Плей-офф
Аталанта23
23
Плей-офф
Ювентус22
24
Плей-офф
Будё-Глимт22
25 Байер22
26 Пафос32
27 Вильярреал21
28 ПСВ Эйндховен21
29 Копенгаген21
30 Монако21
31 Славия П21
32 Олимпиакос31
33 Кайрат31
34 Бенфика20
35 Атлетик Б20
36 Аякс20

