Овьедо - Осасуна 03 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 03-11-2025 22:00
Стадион: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания), вместимость: 30500
03 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 11-й тур
Овьедо
Осасуна

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Овьедо - Осасуна, которое состоится 03 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Овьедо
Овьедо
Осасуна
Памплона
13 Испания вр Аарон Эскандель
22 Испания зщ Начо Видаль
4 Испания зщ Давид Костас
16 Ангола зщ Давид Карму
25 Испания зщ Хавьер Лопес
11 Аргентина пз Сантьяго Коломбатто
20 Бельгия пз Леандер Дендонкер
5 Испания пз Альберто Рейна
9 Уругвай нп Федерико Виньяс
7 Марокко нп Ильяс Шаир
23 Венесуэла нп Хосе Саломон Рондон
1 Испания вр Серхио Эррера
24 Испания зщ Алехандро Катена
22 Камерун зщ Флавьен Бойомо
3 Испания зщ Хуан Крус
7 Испания пз Хон Монкайола
23 Испания пз Абель Бретонес
14 Испания пз Рубен Гарсия
6 Испания пз Лукас Торро
16 Испания пз Мой Гомес
21 Испания нп Виктор Муньос
17 Хорватия нп Анте Будимир
Главные тренеры
Сербия Велько Паунович
Италия Алессио Лиши
История личных встреч
08.06.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 42-й тур Осасуна1 : 0Овьедо
20.10.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 10-й тур Овьедо2 : 1Осасуна
12.05.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 39-й тур Осасуна2 : 1Овьедо
10.12.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 18-й тур Овьедо1 : 0Осасуна
04.06.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 42-й тур Овьедо0 : 5Осасуна
16.01.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 21-й тур Осасуна0 : 0Овьедо
28.10.2025 Кубок Испании 1-й раунд 4 : 2 ДВОвьедо
25.10.2025 Испания — Примера 10-й тур 3 : 3Овьедо
17.10.2025 Испания — Примера 9-й тур Овьедо0 : 2
04.10.2025 Испания — Примера 8-й тур Овьедо0 : 2
30.09.2025 Испания — Примера 7-й тур 1 : 2Овьедо
26.10.2025 Испания — Примера 10-й тур Осасуна2 : 3
18.10.2025 Испания — Примера 9-й тур 1 : 0Осасуна
03.10.2025 Испания — Примера 8-й тур Осасуна2 : 1
28.09.2025 Испания — Примера 7-й тур 2 : 0Осасуна
25.09.2025 Испания — Примера 6-й тур Осасуна1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1130
2
Лига чемпионов
Барселона1125
3
Лига чемпионов
Вильярреал1123
4
Лига чемпионов
Атлетико М1122
5
Лига Европы
Эспаньол1118
6
Лига конференций
Хетафе1117
7 Бетис1016
8 Алавес1115
9 Атлетик Б1114
10 Эльче1114
11 Райо Вальекано1114
12 Сельта1113
13 Севилья1113
14 Реал Сосьедад1112
15 Осасуна1010
16 Мальорка109
17 Леванте119
18
Зона вылета
Валенсия119
19
Зона вылета
Овьедо107
20
Зона вылета
Жирона117

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
