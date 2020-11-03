Овьедо - Осасуна 03 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 03-11-2025 22:00
Стадион: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания), вместимость: 30500
03 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 11-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Овьедо - Осасуна, которое состоится 03 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Овьедо
Овьедо
Осасуна
Памплона
|13
|вр
|Аарон Эскандель
|22
|зщ
|Начо Видаль
|4
|зщ
|Давид Костас
|16
|зщ
|Давид Карму
|25
|зщ
|Хавьер Лопес
|11
|пз
|Сантьяго Коломбатто
|20
|пз
|Леандер Дендонкер
|5
|пз
|Альберто Рейна
|9
|нп
|Федерико Виньяс
|7
|нп
|Ильяс Шаир
|23
|нп
|Хосе Саломон Рондон
|1
|вр
|Серхио Эррера
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|3
|зщ
|Хуан Крус
|7
|пз
|Хон Монкайола
|23
|пз
|Абель Бретонес
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|6
|пз
|Лукас Торро
|16
|пз
|Мой Гомес
|21
|нп
|Виктор Муньос
|17
|нп
|Анте Будимир
Главные тренеры
|Велько Паунович
|Алессио Лиши
История личных встреч
|08.06.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|1 : 0
|20.10.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 10-й тур
|2 : 1
|12.05.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|2 : 1
|10.12.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 18-й тур
|1 : 0
|04.06.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|0 : 5
|16.01.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 21-й тур
|0 : 0
|28.10.2025
|Кубок Испании
|1-й раунд
|4 : 2 ДВ
|25.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|3 : 3
|17.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 2
|04.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|0 : 2
|30.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 2
|26.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 3
|18.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 0
|03.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 1
|28.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|2 : 0
|25.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|11
|25
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|11
|23
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|11
|22
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|11
|18
| 6
Лига конференций
|Хетафе
|11
|17
|7
|Бетис
|10
|16
|8
|Алавес
|11
|15
|9
|Атлетик Б
|11
|14
|10
|Эльче
|11
|14
|11
|Райо Вальекано
|11
|14
|12
|Сельта
|11
|13
|13
|Севилья
|11
|13
|14
|Реал Сосьедад
|11
|12
|15
|Осасуна
|10
|10
|16
|Мальорка
|10
|9
|17
|Леванте
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|11
|9
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|10
|7
| 20
Зона вылета
|Жирона
|11
|7