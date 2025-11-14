Гибралтар - Черногория 14 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 14-11-2025 21:45
Стадион: Европа Спортс Парк (Gibraltar, Гибралтар), вместимость: 8066
14 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа L. 9-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гибралтар - Черногория, которое состоится 14 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа L. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Европа Спортс Парк (Gibraltar, Гибралтар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гибралтар
Черногория
Главные тренеры
|Скотт Уайзман
|Мирко Вучинич
История личных встреч
|22.03.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа L. 1-й тур
|3 : 1
|08.10.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа G. 7-й тур
|0 : 3
|27.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа G. 2-й тур
|4 : 1
|12.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа L. 8-й тур
|3 : 0
|08.10.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|08.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа L. 6-й тур
|0 : 1
|04.09.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|09.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа L. 4-й тур
|2 : 1
|13.10.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|09.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа L. 7-й тур
|4 : 0
|08.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа L. 6-й тур
|4 : 0
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа L. 5-й тур
|0 : 2
|09.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 2
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Хорватия
|6
|16
| 2
Плей-офф
|Чехия
|7
|13
|3
|Фарерские острова
|7
|12
|4
|Черногория
|6
|6
|5
|Гибралтар
|6
|0