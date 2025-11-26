Краснодар - Оренбург 26 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-11-2025 17:00
26 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Оренбург, которое состоится 26 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
|05.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|1 : 3
|10.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|17.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 2
|03.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 0
|03.12.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|13.11.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|5 : 1
|21.08.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|27.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|0 : 3 Т
|27.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|1 : 1
|23.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|21.11.2025
|Россия — МФЛ
|30-й тур
|0 : 2
|09.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|07.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|0 : 2
|22.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|09.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|02.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|25.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ: «Краснодар» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. В первом матче победил «Краснодар» — 3:1.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Оренбург
Краснодар
|1 : 3
|26.11
| Динамо Мх
ЦСКА
|1 : 0
|26.11
|Команда
|1
|2
| Зенит
Динамо М
|1 : 3
|27.11
| Спартак М
Локомотив М
|3 : 1
|26.11
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Торпедо М
Балтика
|0 : 2
| Арсенал Т
Рубин
|0 : 0 3 : 2
| Нефтехимик
Ростов
|26.11
| КАМАЗ
Крылья Советов
|27.11