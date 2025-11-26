04:48 ()
Краснодар - Оренбург 26 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-11-2025 17:00
26 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
Краснодар
Оренбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Оренбург, которое состоится 26 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
Россия Мурад Олегович Мусаев
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
05.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Оренбург1 : 3Краснодар
10.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Оренбург0 : 1Краснодар
17.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Оренбург1 : 2Краснодар
03.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Краснодар4 : 0Оренбург
03.12.2023 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Краснодар2 : 1Оренбург
12.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Оренбург0 : 2Краснодар
13.11.2022 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Оренбург5 : 1Краснодар
21.08.2022 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Краснодар2 : 0Оренбург
27.06.2020 Россия - Премьер-Лига 24-й тур Оренбург0 : 3 ТКраснодар
27.10.2019 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Краснодар1 : 1Оренбург
23.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур 1 : 1Краснодар
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур Краснодар0 : 2
09.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур 1 : 1Краснодар
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур 0 : 2Краснодар
05.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Оренбург1 : 3Краснодар
22.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Оренбург0 : 0
09.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур 1 : 0Оренбург
05.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Оренбург1 : 3Краснодар
02.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Оренбург3 : 1
25.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур 1 : 0Оренбург
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ: «Краснодар» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. В первом матче победил «Краснодар» — 3:1.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Оренбург
Краснодар
1 : 3 26.11
Динамо Мх
ЦСКА
1 : 0 26.11
Команда12
Зенит
Динамо М
1 : 3 27.11
Спартак М
Локомотив М
3 : 1 26.11
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Торпедо М
Балтика
0 : 2
Арсенал Т
Рубин
0 : 0 3 : 2
Нефтехимик
Ростов
26.11
КАМАЗ
Крылья Советов
27.11

Отзывы и комментарии к матчу

