Барселона - Алавес 29 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-11-2025 17:15
Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
29 Ноября 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 14-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Алавес, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Алавес
Витория
|13
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|20
|пз
|Дани Ольмо
|11
|пз
|Рафинья
|21
|пз
|Френки де Йонг
|17
|пз
|Марк Касадо
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|1
|вр
|Антонио Сивера
|17
|зщ
|Хонни Отто
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|5
|зщ
|Хон Пачеко
|3
|зщ
|Юссеф Энрикес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|4
|пз
|Денис Суарес
|10
|пз
|Карлес Аленья
|20
|пз
|Калебе Гонсалвеш
|15
|нп
|Лукас Бое
|11
|нп
|Антонио Мартинес
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Эдуардо Коудет
История личных встреч
|02.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 0
|06.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 3
|03.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 3
|12.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 1
|23.01.2022
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 1
|30.10.2021
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 1
|13.02.2021
|Испания - Примера
|23-й тур
|5 : 1
|31.10.2020
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 1
|19.07.2020
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 5
|21.12.2019
|Испания - Примера
|18-й тур
|4 : 1
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|22.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|4 : 0
|09.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|2 : 4
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 3
|02.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 1
|22.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 1
|08.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|02.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|2 : 1
|26.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 0
|20.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура Примеры: «Барселона» — «Алавес». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|13
|32
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|13
|31
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|13
|29
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|13
|28
| 5
Лига Европы
|Бетис
|13
|21
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|13
|21
|7
|Хетафе
|14
|20
|8
|Атлетик Б
|13
|17
|9
|Эльче
|14
|16
|10
|Реал Сосьедад
|13
|16
|11
|Севилья
|13
|16
|12
|Райо Вальекано
|13
|16
|13
|Сельта
|13
|16
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Валенсия
|13
|13
|16
|Мальорка
|13
|12
|17
|Осасуна
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Жирона
|13
|11
| 19
Зона вылета
|Леванте
|13
|9
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|13
|9