Барселона - Алавес 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 17:15
Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
29 Ноября 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 14-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Барселона
Алавес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Алавес, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Алавес
Витория
13ИспанияврЖоан Гарсия
23ФранциязщЖюль Кунде
5ИспаниязщПау Кубарси
3ИспаниязщАлекс Бальде
24ИспаниязщЭрик Гарсия
10ИспанияпзЛамин Ямаль
20ИспанияпзДани Ольмо
11Бразилияпз Рафинья
21НидерландыпзФренки де Йонг
17ИспанияпзМарк Касадо
9ПольшанпРоберт Левандовски
1ИспанияврАнтонио Сивера
17ИспаниязщХонни Отто
14АргентиназщНауэль Тенаглия
5ИспаниязщХон Пачеко
3МароккозщЮссеф Энрикес
8ИспанияпзАнтонио Бланко
4ИспанияпзДенис Суарес
10ИспанияпзКарлес Аленья
20БразилияпзКалебе Гонсалвеш
15АргентинанпЛукас Бое
11ИспаниянпАнтонио Мартинес
Главные тренеры
ГерманияХанс-Дитер Флик
АргентинаЭдуардо Коудет
История личных встреч
02.02.2025Испания — Примера22-й турБарселона1 : 0Алавес
06.10.2024Испания — Примера9-й турАлавес0 : 3Барселона
03.02.2024Испания - Примера23-й турАлавес1 : 3Барселона
12.11.2023Испания - Примера13-й турБарселона2 : 1Алавес
23.01.2022Испания - Примера22-й турАлавес0 : 1Барселона
30.10.2021Испания - Примера12-й турБарселона1 : 1Алавес
13.02.2021Испания - Примера23-й турБарселона5 : 1Алавес
31.10.2020Испания - Примера8-й турАлавес1 : 1Барселона
19.07.2020Испания - Примера38-й турАлавес0 : 5Барселона
21.12.2019Испания - Примера18-й турБарселона4 : 1Алавес
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур3 : 0Барселона
22.11.2025Испания — Примера13-й турБарселона4 : 0
09.11.2025Испания — Примера12-й тур2 : 4Барселона
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур3 : 3Барселона
02.11.2025Испания — Примера11-й турБарселона3 : 1
22.11.2025Испания — Примера13-й турАлавес0 : 1
08.11.2025Испания — Примера12-й тур1 : 0Алавес
02.11.2025Испания — Примера11-й турАлавес2 : 1
26.10.2025Испания — Примера10-й тур1 : 0Алавес
20.10.2025Испания — Примера9-й турАлавес0 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура Примеры: «Барселона» — «Алавес». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1332
2
Лига чемпионов
Барселона1331
3
Лига чемпионов
Вильярреал1329
4
Лига чемпионов
Атлетико М1328
5
Лига Европы
Бетис1321
6
Лига конференций
Эспаньол1321
7 Хетафе1420
8 Атлетик Б1317
9 Эльче1416
10 Реал Сосьедад1316
11 Севилья1316
12 Райо Вальекано1316
13 Сельта1316
14 Алавес1315
15 Валенсия1313
16 Мальорка1312
17 Осасуна1311
18
Зона вылета
Жирона1311
19
Зона вылета
Леванте139
20
Зона вылета
Овьедо139

Отзывы и комментарии к матчу

