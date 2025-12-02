Барселона - Атлетико 02 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 02-12-2025 22:00
Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
02 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 19-й тур
Главный судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Атлетико М, которое состоится 02 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Атлетико М
Мадрид
|13
|вр
|Жоан Гарсия
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|20
|пз
|Дани Ольмо
|11
|пз
|Рафинья
|21
|пз
|Френки де Йонг
|8
|пз
|Педри
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|13
|вр
|Ян Облак
|16
|зщ
|Науэль Молина
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|3
|зщ
|Маттео Руджери
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|8
|пз
|Пабло Барриос
|6
|пз
|Коке
|23
|пз
|Николас Гонсалес
|10
|нп
|Алекс Баэна
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Диего Симеоне
История личных встреч
|02.04.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 4
|25.02.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|4 : 4
|21.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 2
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 3
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 0
|23.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|08.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 1
|06.02.2022
|Испания - Примера
|23-й тур
|4 : 2
|02.10.2021
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 0
|29.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|3 : 1
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|22.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|4 : 0
|09.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|2 : 4
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 3
|29.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 0
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
|23.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 1
|08.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|3 : 1
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|14
|34
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|14
|33
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|14
|32
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|14
|31
| 5
Лига Европы
|Бетис
|14
|24
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|14
|24
|7
|Хетафе
|14
|20
|8
|Атлетик Б
|14
|20
|9
|Эльче
|14
|16
|10
|Реал Сосьедад
|14
|16
|11
|Райо Вальекано
|13
|16
|12
|Севилья
|14
|16
|13
|Сельта
|14
|16
|14
|Алавес
|14
|15
|15
|Мальорка
|14
|13
|16
|Валенсия
|13
|13
|17
|Осасуна
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Жирона
|14
|12
| 19
Зона вылета
|Леванте
|14
|9
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|14
|9