Барселона - Атлетико 02 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 02-12-2025 22:00
Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
02 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 19-й тур
Главный судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Барселона
Атлетико М

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Атлетико М, которое состоится 02 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Атлетико М
Мадрид
13 Испания вр Жоан Гарсия
24 Испания зщ Эрик Гарсия
5 Испания зщ Пау Кубарси
3 Испания зщ Алекс Бальде
23 Франция зщ Жюль Кунде
10 Испания пз Ламин Ямаль
20 Испания пз Дани Ольмо
11 Бразилия пз Рафинья
21 Нидерланды пз Френки де Йонг
8 Испания пз Педри
9 Польша нп Роберт Левандовски
13 Словения вр Ян Облак
16 Аргентина зщ Науэль Молина
2 Уругвай зщ Хосе Хименес
3 Италия зщ Маттео Руджери
17 Словакия зщ Давид Ганцко
8 Испания пз Пабло Барриос
6 Испания пз Коке
23 Аргентина пз Николас Гонсалес
10 Испания нп Алекс Баэна
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
20 Аргентина нп Джулиано Симеоне
Главные тренеры
Германия Ханс-Дитер Флик
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
02.04.2025 Кубок Испании 1/2 финала. 2-й матч Атлетико М0 : 1Барселона
16.03.2025 Испания — Примера 28-й тур Атлетико М2 : 4Барселона
25.02.2025 Кубок Испании 1/2 финала. 1-й матч Барселона4 : 4Атлетико М
21.12.2024 Испания — Примера 18-й тур Барселона1 : 2Атлетико М
17.03.2024 Испания - Примера 29-й тур Атлетико М0 : 3Барселона
03.12.2023 Испания - Примера 15-й тур Барселона1 : 0Атлетико М
23.04.2023 Испания - Примера 30-й тур Барселона1 : 0Атлетико М
08.01.2023 Испания - Примера 16-й тур Атлетико М0 : 1Барселона
06.02.2022 Испания - Примера 23-й тур Барселона4 : 2Атлетико М
02.10.2021 Испания - Примера 8-й тур Атлетико М2 : 0Барселона
29.11.2025 Испания — Примера 14-й тур Барселона3 : 1
25.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 3 : 0Барселона
22.11.2025 Испания — Примера 13-й тур Барселона4 : 0
09.11.2025 Испания — Примера 12-й тур 2 : 4Барселона
05.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 3 : 3Барселона
29.11.2025 Испания — Примера 14-й тур Атлетико М2 : 0
26.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Атлетико М2 : 1
23.11.2025 Испания — Примера 13-й тур 0 : 1Атлетико М
08.11.2025 Испания — Примера 12-й тур Атлетико М3 : 1
04.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Атлетико М3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1434
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1433
3
Лига чемпионов
Вильярреал1432
4
Лига чемпионов
Атлетико М1431
5
Лига Европы
Бетис1424
6
Лига конференций
Эспаньол1424
7 Хетафе1420
8 Атлетик Б1420
9 Эльче1416
10 Реал Сосьедад1416
11 Райо Вальекано1316
12 Севилья1416
13 Сельта1416
14 Алавес1415
15 Мальорка1413
16 Валенсия1313
17 Осасуна1412
18
Зона вылета
Жирона1412
19
Зона вылета
Леванте149
20
Зона вылета
Овьедо149

