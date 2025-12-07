Реал Мадрид - Сельта 07 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 07-12-2025 22:00
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
07 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 15-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Сельта, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Сельта
Виго
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|17
|зщ
|Рауль Асенсио
|18
|зщ
|Альваро Фернандес
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|14
|зщ
|Орельен Тчуамени
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|21
|пз
|Браим Диас
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|15
|нп
|Арда Гюлер
|13
|вр
|Йонуц Раду
|32
|зщ
|Хави Родригес
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|17
|зщ
|Хави Руэда
|5
|зщ
|Серхио Каррейра
|16
|пз
|Мигель Роман
|6
|пз
|Илаш Мориба
|10
|нп
|Яго Аспас
|7
|нп
|Борха Иглесиас
|15
|нп
|Брайан Сарагоса
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Клаудио Хиральдес
История личных встреч
|04.05.2025
|Испания — Примера
|34-й тур
|3 : 2
|16.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|5 : 2 ДВ
|19.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 2
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|4 : 0
|25.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 1
|22.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 0
|20.08.2022
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 4
|02.04.2022
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 2
|12.09.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|5 : 2
|20.03.2021
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 3
|03.12.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|0 : 3
|30.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|1 : 1
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 4
|23.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|2 : 2
|09.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|0 : 0
|04.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 1 6 : 7
|30.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|0 : 1
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 2
|22.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 1
|09.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|2 : 4
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Примеры: «Реал» — «Сельта». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|16
|40
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|15
|36
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|15
|35
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|15
|31
| 5
Лига Европы
|Бетис
|15
|24
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|14
|24
|7
|Хетафе
|15
|20
|8
|Атлетик Б
|15
|20
|9
|Алавес
|15
|18
|10
|Райо Вальекано
|14
|17
|11
|Эльче
|14
|16
|12
|Реал Сосьедад
|15
|16
|13
|Сельта
|14
|16
|14
|Севилья
|14
|16
|15
|Мальорка
|15
|14
|16
|Валенсия
|14
|14
|17
|Осасуна
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Жирона
|14
|12
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Леванте
|14
|9