Реал Мадрид - Сельта 07 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 07-12-2025 22:00
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
07 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 15-й тур
Реал Мадрид
Сельта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Сельта, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Сельта
Виго
1БельгияврТибо Куртуа
17ИспаниязщРауль Асенсио
18ИспаниязщАльваро Фернандес
3БразилиязщЭдер Милитао
14ФранциязщОрельен Тчуамени
8УругвайпзФедерико Вальверде
5АнглияпзДжуд Беллингем
21ИспанияпзБраим Диас
7Бразилиянп Винисиус Жуниор
10ФранциянпКилиан Мбаппе
15ТурциянпАрда Гюлер
13РумынияврЙонуц Раду
32ИспаниязщХави Родригес
2ШвециязщКарл Старфельт
20ИспаниязщМаркос Алонсо
17ИспаниязщХави Руэда
5ИспаниязщСерхио Каррейра
16ИспанияпзМигель Роман
6ГвинеяпзИлаш Мориба
10ИспаниянпЯго Аспас
7ИспаниянпБорха Иглесиас
15ИспаниянпБрайан Сарагоса
Главные тренеры
ИспанияХаби Алонсо
ИспанияКлаудио Хиральдес
История личных встреч
04.05.2025Испания — Примера34-й турРеал Мадрид3 : 2Сельта
16.01.2025Кубок Испании1/8 финалаРеал Мадрид5 : 2 ДВСельта
19.10.2024Испания — Примера10-й турСельта1 : 2Реал Мадрид
10.03.2024Испания - Примера28-й турРеал Мадрид4 : 0Сельта
25.08.2023Испания - Примера3-й турСельта0 : 1Реал Мадрид
22.04.2023Испания - Примера30-й турРеал Мадрид2 : 0Сельта
20.08.2022Испания - Примера2-й турСельта1 : 4Реал Мадрид
02.04.2022Испания - Примера30-й турСельта1 : 2Реал Мадрид
12.09.2021Испания - Примера4-й турРеал Мадрид5 : 2Сельта
20.03.2021Испания - Примера28-й турСельта1 : 3Реал Мадрид
03.12.2025Испания — Примера19-й тур0 : 3Реал Мадрид
30.11.2025Испания — Примера14-й тур1 : 1Реал Мадрид
26.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур3 : 4Реал Мадрид
23.11.2025Испания — Примера13-й тур2 : 2Реал Мадрид
09.11.2025Испания — Примера12-й тур0 : 0Реал Мадрид
04.12.2025Кубок Испании2-й раунд1 : 1 6 : 7Сельта
30.11.2025Испания — Примера14-й турСельта0 : 1
27.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й тур3 : 2Сельта
22.11.2025Испания — Примера13-й тур0 : 1Сельта
09.11.2025Испания — Примера12-й турСельта2 : 4
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Примеры: «Реал» — «Сельта». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1640
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1536
3
Лига чемпионов
Вильярреал1535
4
Лига чемпионов
Атлетико М1531
5
Лига Европы
Бетис1524
6
Лига конференций
Эспаньол1424
7 Хетафе1520
8 Атлетик Б1520
9 Алавес1518
10 Райо Вальекано1417
11 Эльче1416
12 Реал Сосьедад1516
13 Сельта1416
14 Севилья1416
15 Мальорка1514
16 Валенсия1414
17 Осасуна1412
18
Зона вылета
Жирона1412
19
Зона вылета
Овьедо1510
20
Зона вылета
Леванте149

Отзывы и комментарии к матчу

