Ньюкасл - Челси 20 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 20-12-2025 14:30
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
20 Декабря 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Челси

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Челси, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Челси
Лондон
32 Англия вр Аарон Рамсдейл
12 Германия зщ Малик Тшау
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
3 Англия зщ Льюис Холл
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
8 Италия пз Сандро Тонали
10 Англия пз Энтони Гордон
67 Англия пз Льюис Майли
7 Бразилия пз Жоэлинтон
27 Германия нп Ник Вольтемаде
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
1 Испания вр Роберт Санчес
24 Англия зщ Рис Джеймс
29 Франция зщ Уэсли Фофана
23 Англия зщ Трево Чалоба
3 Испания зщ Марк Кукурелья
10 Англия пз Коул Палмер
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
49 Аргентина пз Алехандро Гарначо
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
7 Португалия нп Педру Нету
20 Бразилия нп Жоао Педро
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Италия Энцо Мареска
История личных встреч
11.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 0Челси
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Ньюкасл Юнайтед2 : 0Челси
27.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур Челси2 : 1Ньюкасл Юнайтед
11.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Челси3 : 2Ньюкасл Юнайтед
19.12.2023 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Челси1 : 1 4 : 2Ньюкасл Юнайтед
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 1Челси
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ньюкасл Юнайтед1 : 1Челси
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Челси1 : 1Ньюкасл Юнайтед
12.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Челси
13.03.2022 Англия - Премьер-лига 29-й тур Челси1 : 0Ньюкасл Юнайтед
17.12.2025 Англия — Кубок лиги 1/4 финала Ньюкасл Юнайтед2 : 1
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 1 : 0Ньюкасл Юнайтед
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 2Ньюкасл Юнайтед
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1
02.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 2
16.12.2025 Англия — Кубок лиги 1/4 финала 1 : 3Челси
13.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Челси2 : 0
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 1Челси
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур 0 : 0Челси
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур 3 : 1Челси
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Ньюкасл Юнайтед» — «Челси». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1636
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1634
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1633
4
Лига чемпионов
Челси1628
5
Лига Европы
Кристал Пэлас1626
6 Манчестер Юнайтед1626
7 Ливерпуль1626
8 Сандерленд1626
9 Эвертон1624
10 Брайтон энд Хоув Альбион1623
11 Тоттенхэм Хотспур1622
12 Ньюкасл Юнайтед1622
13 Борнмут1621
14 Фулхэм1620
15 Брентфорд1620
16 Ноттингем Форест1618
17 Лидс Юнайтед1616
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1613
19
Зона вылета
Бёрнли1610
20
Зона вылета
Вулверхэмптон162

