Ньюкасл - Челси 20 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 20-12-2025 14:30
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
20 Декабря 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Челси, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Челси
Лондон
|32
|вр
|Аарон Рамсдейл
|12
|зщ
|Малик Тшау
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|3
|зщ
|Льюис Холл
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Сандро Тонали
|10
|пз
|Энтони Гордон
|67
|пз
|Льюис Майли
|7
|пз
|Жоэлинтон
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|1
|вр
|Роберт Санчес
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|29
|зщ
|Уэсли Фофана
|23
|зщ
|Трево Чалоба
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|10
|пз
|Коул Палмер
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|49
|пз
|Алехандро Гарначо
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|7
|нп
|Педру Нету
|20
|нп
|Жоао Педро
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Энцо Мареска
История личных встреч
|11.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|27.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|11.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 2
|19.12.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 2
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 1
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|12.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|13.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 0
|17.12.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 1
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 2
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|02.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|16.12.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 3
|13.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Ньюкасл Юнайтед» — «Челси». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|16
|36
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|16
|34
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|16
|33
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|16
|28
| 5
Лига Европы
|Кристал Пэлас
|16
|26
|6
|Манчестер Юнайтед
|16
|26
|7
|Ливерпуль
|16
|26
|8
|Сандерленд
|16
|26
|9
|Эвертон
|16
|24
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|16
|23
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|16
|22
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|13
|Борнмут
|16
|21
|14
|Фулхэм
|16
|20
|15
|Брентфорд
|16
|20
|16
|Ноттингем Форест
|16
|18
|17
|Лидс Юнайтед
|16
|16
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|13
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|16
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|16
|2