02:32 ()
Свернуть список

Реал Мадрид - Севилья 20 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 20-12-2025 22:00
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
20 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 17-й тур
Реал Мадрид
Севилья

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Севилья, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Севилья
Севилья
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
17 Испания зщ Рауль Асенсио
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
20 Испания зщ Франсиско Гарсия
14 Франция зщ Орельен Тчуамени
24 Испания зщ Дин Хёйсен
5 Англия пз Джуд Беллингем
11 Бразилия нп Родриго
15 Турция нп Арда Гюлер
10 Франция нп Килиан Мбаппе
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
1 Греция вр Одиссеас Влаходимос
2 Испания зщ Хосе Анхель Кармона
15 Португалия зщ Фабиу Кардозу
6 Сербия зщ Неманья Гудель
32 Испания зщ Андрес Кастрин
36 Испания зщ Осо
20 Швейцария пз Джибриль Соу
18 Франция пз Люсьен Агуме
19 Франция пз Батиста Менди
7 Испания нп Исаак Ромеро
14 Испания нп Херард Фернандес
Главные тренеры
Испания Хаби Алонсо
Аргентина Матиас Хесус Алмейда
История личных встреч
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур Севилья0 : 2Реал Мадрид
22.12.2024 Испания — Примера 18-й тур Реал Мадрид4 : 2Севилья
25.02.2024 Испания - Примера 26-й тур Реал Мадрид1 : 0Севилья
21.10.2023 Испания - Примера 10-й тур Севилья1 : 1Реал Мадрид
27.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Севилья1 : 2Реал Мадрид
22.10.2022 Испания - Примера 11-й тур Реал Мадрид3 : 1Севилья
17.04.2022 Испания - Примера 32-й тур Севилья2 : 3Реал Мадрид
28.11.2021 Испания - Примера 15-й тур Реал Мадрид2 : 1Севилья
09.05.2021 Испания - Примера 35-й тур Реал Мадрид2 : 2Севилья
05.12.2020 Испания - Примера 12-й тур Севилья0 : 1Реал Мадрид
17.12.2025 Кубок Испании 1/16. 1-й тур 2 : 3Реал Мадрид
14.12.2025 Испания — Примера 16-й тур 1 : 2Реал Мадрид
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Реал Мадрид1 : 2
07.12.2025 Испания — Примера 15-й тур Реал Мадрид0 : 2
03.12.2025 Испания — Примера 19-й тур 0 : 3Реал Мадрид
17.12.2025 Кубок Испании 1/16. 1-й тур 1 : 0Севилья
14.12.2025 Испания — Примера 16-й тур Севилья4 : 0
07.12.2025 Испания — Примера 15-й тур 1 : 1Севилья
04.12.2025 Кубок Испании 2-й раунд 1 : 2Севилья
30.11.2025 Испания — Примера 14-й тур Севилья0 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Примеры: «Реал» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1743
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1739
3
Лига чемпионов
Вильярреал1535
4
Лига чемпионов
Атлетико М1734
5
Лига Европы
Эспаньол1630
6
Лига конференций
Бетис1625
7 Атлетик Б1723
8 Сельта1622
9 Хетафе1620
10 Севилья1620
11 Эльче1619
12 Райо Вальекано1618
13 Алавес1618
14 Мальорка1617
15 Реал Сосьедад1616
16 Осасуна1615
17 Жирона1615
18
Зона вылета
Валенсия1615
19
Зона вылета
Овьедо1610
20
Зона вылета
Леванте159

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close