Реал Мадрид - Севилья 20 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 20-12-2025 22:00
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
20 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 17-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Севилья, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Севилья
Севилья
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|17
|зщ
|Рауль Асенсио
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|14
|зщ
|Орельен Тчуамени
|24
|зщ
|Дин Хёйсен
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|нп
|Родриго
|15
|нп
|Арда Гюлер
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|2
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|15
|зщ
|Фабиу Кардозу
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|32
|зщ
|Андрес Кастрин
|36
|зщ
|Осо
|20
|пз
|Джибриль Соу
|18
|пз
|Люсьен Агуме
|19
|пз
|Батиста Менди
|7
|нп
|Исаак Ромеро
|14
|нп
|Херард Фернандес
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Матиас Хесус Алмейда
История личных встреч
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|0 : 2
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|4 : 2
|25.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|27.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|22.10.2022
|Испания - Примера
|11-й тур
|3 : 1
|17.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 3
|28.11.2021
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 1
|09.05.2021
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 2
|05.12.2020
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 1
|17.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|2 : 3
|14.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|1 : 2
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 2
|07.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|0 : 2
|03.12.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|0 : 3
|17.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|1 : 0
|14.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|4 : 0
|07.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 1
|04.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 2
|30.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Примеры: «Реал» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|17
|43
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|17
|39
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|15
|35
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|17
|34
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|16
|30
| 6
Лига конференций
|Бетис
|16
|25
|7
|Атлетик Б
|17
|23
|8
|Сельта
|16
|22
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Севилья
|16
|20
|11
|Эльче
|16
|19
|12
|Райо Вальекано
|16
|18
|13
|Алавес
|16
|18
|14
|Мальорка
|16
|17
|15
|Реал Сосьедад
|16
|16
|16
|Осасуна
|16
|15
|17
|Жирона
|16
|15
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|16
|15
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|16
|10
| 20
Зона вылета
|Леванте
|15
|9