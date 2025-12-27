05:18 ()
Арсенал - Брайтон 27 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 27-12-2025 17:00
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
27 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Арсенал
Брайтон энд Хоув Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 27 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1 Испания вр Давид Райя
12 Нидерланды зщ Юрриен Тимбер
2 Франция зщ Вильям Салиба
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
49 Англия зщ Майлз Льюис-Скелли
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
36 Испания пз Мартин Субименди
41 Англия пз Деклан Райс
19 Бельгия пз Леандро Троссард
7 Англия нп Букайо Сака
14 Швеция нп Виктор Дьёкереш
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
24 Турция зщ Ферди Кадыоглу
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
6 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
26 Швеция пз Ясин Аяри
13 Англия пз Джек Хиншелвуд
25 Парагвай пз Диего Гомес
11 Гамбия нп Янкуба Минте
10 Франция нп Жоржиньо Рюттер
8 Германия нп Браян Груда
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
29.10.2025 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Арсенал2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Арсенал
31.08.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Арсенал1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 3Арсенал
17.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Арсенал2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
14.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Арсенал0 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
31.12.2022 Англия - Премьер-лига 18-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 4Арсенал
09.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Арсенал1 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
09.04.2022 Англия - Премьер-лига 32-й тур Арсенал1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
02.10.2021 Англия - Премьер-лига 7-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Арсенал
23.12.2025 Англия — Кубок лиги 1/4 финала Арсенал1 : 1 8 : 7
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 0 : 1Арсенал
13.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Арсенал2 : 1
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 0 : 3Арсенал
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур 2 : 1Арсенал
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0
13.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
07.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 4
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур 0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1739
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1737
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1736
4
Лига чемпионов
Челси1729
5
Лига Европы
Ливерпуль1729
6 Сандерленд1727
7 Манчестер Юнайтед1726
8 Кристал Пэлас1726
9 Брайтон энд Хоув Альбион1724
10 Эвертон1724
11 Ньюкасл Юнайтед1723
12 Брентфорд1723
13 Фулхэм1723
14 Тоттенхэм Хотспур1722
15 Борнмут1722
16 Лидс Юнайтед1719
17 Ноттингем Форест1718
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1713
19
Зона вылета
Бёрнли1711
20
Зона вылета
Вулверхэмптон172

