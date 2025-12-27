Арсенал - Брайтон 27 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 27-12-2025 17:00
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
27 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 27 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|1
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|49
|зщ
|Майлз Льюис-Скелли
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|36
|пз
|Мартин Субименди
|41
|пз
|Деклан Райс
|19
|пз
|Леандро Троссард
|7
|нп
|Букайо Сака
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|26
|пз
|Ясин Аяри
|13
|пз
|Джек Хиншелвуд
|25
|пз
|Диего Гомес
|11
|нп
|Янкуба Минте
|10
|нп
|Жоржиньо Рюттер
|8
|нп
|Браян Груда
Главные тренеры
|Микель Артета
|Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 3
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|14.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 3
|31.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 4
|09.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 3
|09.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 2
|02.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|23.12.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 8 : 7
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|13.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 3
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|13.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|07.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 4
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 2
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|17
|39
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|17
|37
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|17
|36
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|17
|29
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|17
|29
|6
|Сандерленд
|17
|27
|7
|Манчестер Юнайтед
|17
|26
|8
|Кристал Пэлас
|17
|26
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|17
|24
|10
|Эвертон
|17
|24
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|23
|12
|Брентфорд
|17
|23
|13
|Фулхэм
|17
|23
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|17
|22
|15
|Борнмут
|17
|22
|16
|Лидс Юнайтед
|17
|19
|17
|Ноттингем Форест
|17
|18
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|13
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|17
|11
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|17
|2