00:33 ()
Свернуть список

Эспаньол - Барселона 03 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 03-01-2026 22:00
Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
03 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 18-й тур
Эспаньол
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Барселона, которое состоится 03 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Барселона
Барселона
13СербияврМарко Дмитрович
23МароккозщОмар Эль-Хилали
5ИспаниязщФернандо Калеро
6УругвайзщЛеандро Кабрера
22ИспаниязщКарлос Ромеро
4ИспанияпзУрко Гонсалес
10ИспанияпзПоль Лосано
8ИспанияпзЭду Эспосито
24АнглиянпТайрис Долан
9ИспаниянпРоберто Фернандес
11ИспаниянпПере Милья
13ИспанияврЖоан Гарсия
23ФранциязщЖюль Кунде
5ИспаниязщПау Кубарси
18ИспаниязщХерард Мартин
3ИспаниязщАлекс Бальде
24ИспаниязщЭрик Гарсия
8Испанияпз Педри
10ИспанияпзЛамин Ямаль
16ИспанияпзФермин Лопес Мартин
11Бразилияпз Рафинья
7ИспаниянпФерран Торрес
Главные тренеры
ИспанияМаноло Гонсалес
ГерманияХанс-Дитер Флик
История личных встреч
15.05.2025Испания — Примера36-й турЭспаньол0 : 2Барселона
03.11.2024Испания — Примера12-й турБарселона3 : 1Эспаньол
14.05.2023Испания - Примера34-й турЭспаньол2 : 4Барселона
31.12.2022Испания - Примера15-й турБарселона1 : 1Эспаньол
13.02.2022Испания - Примера24-й турЭспаньол2 : 2Барселона
20.11.2021Испания - Примера14-й турБарселона1 : 0Эспаньол
08.07.2020Испания - Примера35-й турБарселона1 : 0Эспаньол
04.01.2020Испания - Примера19-й турЭспаньол2 : 2Барселона
30.03.2019Испания - Примера29-й турБарселона2 : 0Эспаньол
08.12.2018Испания - Примера15-й турЭспаньол0 : 4Барселона
22.12.2025Испания — Примера17-й тур1 : 2Эспаньол
13.12.2025Испания — Примера16-й тур0 : 1Эспаньол
07.12.2025Испания — Примера15-й турЭспаньол1 : 0
04.12.2025Кубок Испании2-й раунд1 : 0Эспаньол
30.11.2025Испания — Примера14-й тур0 : 1Эспаньол
21.12.2025Испания — Примера17-й тур0 : 2Барселона
16.12.2025Кубок Испании1/16. 1-й тур0 : 2Барселона
13.12.2025Испания — Примера16-й турБарселона2 : 0
09.12.2025Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турБарселона2 : 1
06.12.2025Испания — Примера15-й тур3 : 5Барселона
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Примеры: «Эспаньол» — «Барселона». Начало каталонского дерби запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1846
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1842
3
Лига чемпионов
Атлетико М1837
4
Лига чемпионов
Вильярреал1635
5
Лига Европы
Эспаньол1733
6
Лига конференций
Бетис1728
7 Сельта1723
8 Атлетик Б1823
9 Эльче1722
10 Хетафе1720
11 Севилья1720
12 Осасуна1718
13 Мальорка1718
14 Райо Вальекано1718
15 Алавес1718
16 Реал Сосьедад1717
17 Валенсия1716
18
Зона вылета
Жирона1715
19
Зона вылета
Овьедо1711
20
Зона вылета
Леванте1610

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close