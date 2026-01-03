Эспаньол - Барселона 03 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 03-01-2026 22:00
Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
03 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 18-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Барселона, которое состоится 03 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|5
|зщ
|Фернандо Калеро
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|4
|пз
|Урко Гонсалес
|10
|пз
|Поль Лосано
|8
|пз
|Эду Эспосито
|24
|нп
|Тайрис Долан
|9
|нп
|Роберто Фернандес
|11
|нп
|Пере Милья
|13
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|18
|зщ
|Херард Мартин
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|8
|пз
|Педри
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|16
|пз
|Фермин Лопес Мартин
|11
|пз
|Рафинья
|7
|нп
|Ферран Торрес
Главные тренеры
|Маноло Гонсалес
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|15.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|0 : 2
|03.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|3 : 1
|14.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 4
|31.12.2022
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|13.02.2022
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 2
|20.11.2021
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0
|08.07.2020
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|04.01.2020
|Испания - Примера
|19-й тур
|2 : 2
|30.03.2019
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|08.12.2018
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 4
|22.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 2
|13.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 1
|07.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 0
|04.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 0
|30.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|0 : 1
|21.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 2
|16.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|0 : 2
|13.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 0
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|06.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|3 : 5
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Примеры: «Эспаньол» — «Барселона». Начало каталонского дерби запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|18
|46
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|18
|42
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|18
|37
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|16
|35
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|17
|33
| 6
Лига конференций
|Бетис
|17
|28
|7
|Сельта
|17
|23
|8
|Атлетик Б
|18
|23
|9
|Эльче
|17
|22
|10
|Хетафе
|17
|20
|11
|Севилья
|17
|20
|12
|Осасуна
|17
|18
|13
|Мальорка
|17
|18
|14
|Райо Вальекано
|17
|18
|15
|Алавес
|17
|18
|16
|Реал Сосьедад
|17
|17
|17
|Валенсия
|17
|16
| 18
Зона вылета
|Жирона
|17
|15
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|17
|11
| 20
Зона вылета
|Леванте
|16
|10