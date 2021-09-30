Джака выбыл до конца года из-за травмы

Дата публикации: 30-09-2021

Гранит Джака, выступающий за «Арсенал», не сможет помочь «канонирам» в ближайшие 3 месяца. Причиной тому является травма колена, которую он получил в матче 6-го тура АПЛ, где его команда принимала «Тоттенхэм». «Пушкари» добились победы 3:1, а полузащитник покинул поле на 82-ой минуте.



Медосмотр Джаки состоялся в Лондоне. В рамках обследования специалисты выявили, что хирургического вмешательства не требуется.



В «Арсенале» по этому поводу сообщили следующее: «Курс восстановления Гранита после повреждения начнется максимально быстро. Мы постараемся, чтобы хавбек приступил к полноценным тренировкам приблизительно через 3 месяца».



В сезоне 21/22 на счету Джаки 5 встреч в составе «Арсенала» (без результативных действий).