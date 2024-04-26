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Витебск - БАТЭ 26 Апреля прямая трансляция

26 Апреля 2024 года в 18:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 6-й тур
Витебск
БАТЭ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - БАТЭ, которое состоится 26 Апреля 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витебск
Витебск
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
16.09.2022 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Витебск1 : 1БАТЭ
08.05.2022 Беларусь - Высшая лига 7-й тур БАТЭ2 : 1Витебск
28.11.2021 Беларусь - Высшая лига 30-й тур БАТЭ4 : 0Витебск
04.07.2021 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Витебск0 : 0БАТЭ
07.04.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Витебск2 : 3БАТЭ
07.03.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч БАТЭ2 : 1Витебск
24.10.2020 Беларусь - Высшая лига 27-й тур БАТЭ3 : 1Витебск
07.06.2020 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Витебск2 : 2БАТЭ
10.11.2019 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Витебск1 : 2БАТЭ
30.06.2019 Беларусь - Высшая лига 13-й тур БАТЭ3 : 0Витебск
21.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 0 : 1Витебск
12.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Витебск2 : 0
05.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур 1 : 1Витебск
30.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Витебск2 : 3
17.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур 1 : 0Витебск
19.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур БАТЭ1 : 1
13.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур 2 : 0БАТЭ
06.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур БАТЭ1 : 3
30.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур 0 : 0БАТЭ
16.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур 0 : 1БАТЭ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь513
2
Квалификация Лиги конференций
Неман512
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо-Брест511
4 Торпедо-БелАЗ510
5 Динамо Мн59
6 Арсенал58
7 Витебск57
8 Гомель55
9 Сморгонь55
10 Днепр М55
11 БАТЭ55
12 Ислочь55
13 Нафтан54
14 Минск52
15
Зона вылета
Слуцк51
16
Зона вылета
Шахтёр С5-16

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