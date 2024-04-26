Витебск - БАТЭ 26 Апреля прямая трансляция
26 Апреля 2024 года в 18:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - БАТЭ, которое состоится 26 Апреля 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витебск
Витебск
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
|16.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 1
|08.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 1
|28.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|4 : 0
|04.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|07.04.2021
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 3
|07.03.2021
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 1
|24.10.2020
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|3 : 1
|07.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|2 : 2
|10.11.2019
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 2
|30.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 0
|21.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|0 : 1
|12.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|05.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|2 : 3
|17.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|19.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|13.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|06.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 3
|30.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|16.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Славия-Мозырь
|5
|13
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|5
|12
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо-Брест
|5
|11
|4
|Торпедо-БелАЗ
|5
|10
|5
|Динамо Мн
|5
|9
|6
|Арсенал
|5
|8
|7
|Витебск
|5
|7
|8
|Гомель
|5
|5
|9
|Сморгонь
|5
|5
|10
|Днепр М
|5
|5
|11
|БАТЭ
|5
|5
|12
|Ислочь
|5
|5
|13
|Нафтан
|5
|4
|14
|Минск
|5
|2
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|5
|1
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|5
|-16