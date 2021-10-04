Шевченко может возглавить «Селтик»

Дата публикации: 04-10-2021

«The Sun» информирует, что Андрей Шевченко, ранее работавший с украинской сборной, может получить должность тренера «Селтика».



Боссы шотландского клуба вряд ли довольны началом сезона. Команда под руководством Ангелоса Постекоглу потерпела уже 7 поражений. В Лиге Европы у «Селтика» 2 проигрыша в 2 встречах, а в шотландском чемпионате он идет лишь на 6-ом месте с 10 очками после 7 поединков.



Если ситуация не поменяется, то специалиста, скорее всего, уволят. В этом случае «кельты» могут пригласить Шевченко.



Украинец остался без работы по окончании Евро-2020. На турнире сборная, возглавляемая им, добралась до четвертьфинала, где уступила англичанам.



Ранее СМИ писали, что Шевченко может встать у руля клуба из МЛС или национальной сборной Турции.