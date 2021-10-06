«Барселона» проявляет интерес к хавбекам «РБ Лейпциг» и «Манчестер Сити»

Дата публикации: 06-10-2021

Ресурс «Mundo Deportivo» рассказал о трансферных приоритетах «Барселоны». По информации источника, каталонцы заинтересованы в приобретении Рахима Стерлинга из «Ман Сити» и Даниэля Ольмо, выступающего за «Лейпциг».



Трансфер хавбека немецкого клуба испанцы могут оформить зимой или летом. В минувшее межсезонье «сине-гранатовые» пытались договориться о переходе Ольмо, но «быков» не устроила сумма компенсации, предложенная «Барселоной». В сезоне 21/22 на счету футболиста, который некоторое время провел в лазарете, 2 матча без результативных действий.



Стерлинг может пополнить ряды «Барсы» уже зимой. В текущей кампании он выходил на поле 10 раз (1 гол, 1 результативный пас).