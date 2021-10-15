«ПСЖ» нашел замену Мбаппе в «Фиорентине»

Дата публикации: 15-10-2021

«Пари Сен-Жермен» продолжает поиски замены для Килиана Мбаппе, который в ближайшее время может уйти из клуба. «Le10Sport» пишет, что в качестве альтернативы французу рассматривается Душан Влахович, выступающий за «Фиорентину».



Серб не является первым номером в списке «ПСЖ». Приоритетным для парижан будет трансфер Эрлинга Холанда. Однако Леонардо, занимающий должность спортивного директора «красно-синих», настаивает на подписании Влаховича, договориться о переходе которого будет проще и дешевле.



Среди других претендентов на 21-летнего бомбардира значатся «Арсенал», «Ювентус» и «Ман Сити».



В текущем сезоне Влахович отличился 6 раз и отдал 1 голевую передачу в 8 играх за «Фиорентину». Его стоимость оценивается в 50 млн евро (согласно Transfermarkt.de).